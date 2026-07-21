21 de julio de 2026 Inicio
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¿Se juega la Finalissima? La declaración del embajador español que enciende una posible revancha entre Argentina-España

Joaquín María de Arístegui Laborde celebró el título mundial de la selección española y planteó la posibilidad de organizar una nueva Finalissima ante Argentina.

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¿Se juega la Finalissima?: la declaración del embajador español enciende las esperanzas de un nuevo Argentina-España
¿Se juega la Finalissima?: la declaración del embajador español enciende las esperanzas de un nuevo Argentina-España

El embajador de España en la Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde, celebró el título de su selección ante Argentina en la final del Mundial y habló de la posibilidad de que se juegue la Finalissima pendiente entre ambos equipos.

El Torneo Clausura comenzará este jueves 23 de julio.
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Durante una entrevista, el diplomático destacó el rendimiento de España en la definición del torneo y consideró que el equipo consiguió imponerse gracias a un planteo "muy serio" y "muy ordenado". Tras la consagración, expresó su deseo de que Argentina y España vuelvan a enfrentarse en una final internacional.

"Por qué no hacer una gran despedida a Messi con ese partido", planteó Arístegui, en diálogo con Radio Mitre, al referirse a la posibilidad de organizar una nueva edición de la Finalissima.

El encuentro entre los campeones de América y Europa estaba previsto originalmente para marzo de 2026 en Doha, pero finalmente fue cancelado luego de que no se pudiera acordar una nueva fecha y una sede alternativa. Las dificultades vinculadas al calendario de ambas selecciones y las diferencias sobre el escenario del partido impidieron su reprogramación.

Cuatro meses después de aquella cancelación, Argentina y España se volvieron a cruzar, esta vez por el título mundial, con triunfo español. Para Arístegui, el partido tuvo un significado especial por el vínculo entre ambos países y recordó que durante todo el torneo siguió a las dos selecciones. "Argentina siempre fue mi segundo equipo", reconoció, aunque aclaró que en la final tuvo que inclinarse por España.

El embajador también destacó el recibimiento que tuvo el plantel español tras regresar a su país y aseguró que cientos de miles de personas participaron de los festejos por el campeonato.

Qué dijo el embajador sobre las teorías conspirativas en torno a la final

Consultado por las versiones que hablaban de un supuesto arreglo en la final, Arístegui rechazó esas interpretaciones y reivindicó el mérito deportivo de España. "España tuvo un gran mérito en este partido, que fue neutralizar la capacidad absolutamente extraordinaria de Argentina de sobrevivir a cualquier cosa", afirmó.

El diplomático consideró que la cercanía entre argentinos y españoles puede hacer que una derrota ante el otro país sea más fácil de aceptar que frente a otros rivales, aunque admitió que esa misma relación también puede alimentar sospechas y teorías conspirativas después de un partido de semejante trascendencia.

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