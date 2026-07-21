¿Se juega la Finalissima? La declaración del embajador español que enciende una posible revancha entre Argentina-España

Joaquín María de Arístegui Laborde celebró el título mundial de la selección española y planteó la posibilidad de organizar una nueva Finalissima ante Argentina.

El embajador de España en la Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde , celebró el título de su selección ante Argentina en la final del Mundial y habló de la posibilidad de que se juegue la Finalissima pendiente entre ambos equipos.

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Durante una entrevista, el diplomático destacó el rendimiento de España en la definición del torneo y consideró que el equipo consiguió imponerse gracias a un planteo "muy serio" y "muy ordenado". Tras la consagración, expresó su deseo de que Argentina y España vuelvan a enfrentarse en una final internacional.

"Por qué no hacer una gran despedida a Messi con ese partido" , planteó Arístegui, en diálogo con Radio Mitre, al referirse a la posibilidad de organizar una nueva edición de la Finalissima.

El encuentro entre los campeones de América y Europa estaba previsto originalmente para marzo de 2026 en Doha , pero finalmente fue cancelado luego de que no se pudiera acordar una nueva fecha y una sede alternativa. Las dificultades vinculadas al calendario de ambas selecciones y las diferencias sobre el escenario del partido impidieron su reprogramación.

Cuatro meses después de aquella cancelación, Argentina y España se volvieron a cruzar, esta vez por el título mundial, con triunfo español. Para Arístegui, el partido tuvo un significado especial por el vínculo entre ambos países y recordó que durante todo el torneo siguió a las dos selecciones. "Argentina siempre fue mi segundo equipo" , reconoció, aunque aclaró que en la final tuvo que inclinarse por España.

El embajador también destacó el recibimiento que tuvo el plantel español tras regresar a su país y aseguró que cientos de miles de personas participaron de los festejos por el campeonato.

Qué dijo el embajador sobre las teorías conspirativas en torno a la final

Consultado por las versiones que hablaban de un supuesto arreglo en la final, Arístegui rechazó esas interpretaciones y reivindicó el mérito deportivo de España. "España tuvo un gran mérito en este partido, que fue neutralizar la capacidad absolutamente extraordinaria de Argentina de sobrevivir a cualquier cosa", afirmó.

El diplomático consideró que la cercanía entre argentinos y españoles puede hacer que una derrota ante el otro país sea más fácil de aceptar que frente a otros rivales, aunque admitió que esa misma relación también puede alimentar sospechas y teorías conspirativas después de un partido de semejante trascendencia.