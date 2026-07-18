Cuáles son los partidos con más goles de la historia de los Mundiales El triunfo inglés por 6 a 4 ante los Azules en el encuentro por el tercer puesto de la Copa del Mundo 2026 igualó una marca que permanecía vigente desde Suecia 1958. El duelo se incorporó al listado de la FIFA que reúne los cruces con mayor cantidad de tantos. Por Agregar C5N en









Inglaterra metió 6 y recibió 4 contra Francia en un partido histórico por el tercer puesto del Mundial 2026. Redes sociales

El Mundial 2026 sumó un nuevo registro histórico luego del triunfo de Inglaterra por 6 a 4 frente a Francia en el duelo por el tercer puesto. La enorme cantidad de festejos lo convirtió en el encuentro por el tercer lugar con más goles y le permitió ingresar al ranking de los partidos con más tantos en la historia de la competencia.

La FIFA elaboró un listado con los enfrentamientos que tuvieron mayor cantidad de anotaciones desde la primera edición del torneo en 1930. En esa clasificación, el récord absoluto permanece en manos del choque entre Austria y Suiza disputado en 1954, que terminó con una victoria austríaca por 7 a 5.

Bukayo Saka, jugador del Arsenal, fue una de las figuras con un triplete y se llevó la pelota del partido. Redes sociales El cruce entre ingleses y franceses alcanzó el quinto lugar de la tabla histórica con diez tantos, una cifra que comparte con el encuentro entre Francia 7-3 Paraguay del Mundial de Suecia 1958. Por encima aparecen tres encuentros con once goles: Brasil venció a Polonia por 6 a 5 en 1938, Hungría aplastó 8 a 3 a Alemania Occidental en 1954 e hizo lo propio contra El Salvador en 1982, esa vez, por 10 a 1.

Los partidos con más goles de la historia de los Mundiales 1°) Austria 7-5 Suiza (1954) – 12 goles

2°) Brasil 6-5 Polonia (1938) – 11 goles

2°) Hungría 8-3 Alemania Occidental (1954) – 11 goles

2°) Hungría 10-1 El Salvador (1982) – 11 goles

5°) Francia 7-3 Paraguay (1958) – 10 goles

5°) Inglaterra 6-4 Francia (2026) – 10 goles

7°) Argentina 6-3 México (1930) – 9 goles

7°) Hungría 9-0 República de Corea (1954) – 9 goles

7°) Alemania Federal 7-2 Turquía (1954) – 9 goles

7°) Francia 6-3 Alemania Occidental (1958) – 9 goles

7°) Yugoslavia 9-0 Zaire (1974) – 9 goles Kylian Mbappé hizo historia: superó a Lionel Messi y es el máximo goleador de los Mundiales Kylian Mbappé volvió a dejar su huella en la historia del fútbol este sábado al convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en los Mundiales. El delantero francés marcó dos tantos frente a Inglaterra, alcanzó los 22 goles en Copas del Mundo y superó el registro que ostentaba Lionel Messi. Además, también escaló a la cima de la tabla de artilleros de este torneo con 10 tantos.

Aunque Francia cayó por 6 a 4 en el encuentro por el tercer puesto ante Inglaterra, el atacante del Real Madrid logró un nuevo récord individual gracias a su doblete, al llegar a 22 goles y superar por uno a Lionel Messi. Durante el partido, Inglaterra, que dominó el pleito desde el inicio, se fue al descanso con una ventaja de 4 a 0 y se complicó al inicio de la etapa complementaria cuando el marcador se puso 4-3, pero finalmente se quedó con el último lugar del podio.

Kylian Mbappé ya es leyenda: se convirtió en el máximo goleador de los mundiales a sus 27 años. Redes sociales Además de convertirse en el máximo anotador de la historia de los Mundiales, Mbappé concluyó la Copa del Mundo 2026 como goleador del certamen con 10 conquistas. El francés volvió a ser la principal figura ofensiva de su selección y cerró otra actuación sobresaliente sobre el plano individual.