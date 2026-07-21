IR A
IR A

Revelaron el incomodo momento que vivió Luciana Salazar en los Estados Unidos: "Se enteró la esposa de quien la invitó"

Ángel de Brito reveló el tenso momento que vivió la modelo mientras estaba alentando a la Selección argentina en el país americano.

Daniela Celis reingresará a Gran Hermano y ya se conoció el objetivo que tendrá en el reality

Luciana se cansó y respondió sobre los rumores.

Luciana se cansó y respondió sobre los rumores.

Tras presenciar cada partido de la Selección argentina, Luciana Salazar se enfureció por un rumor que trascendió sobre su viaje y lanzó un duro descargo en las redes: quien financió todos los gastos de la modelo junto a su hija en los estados unidos.

Lulipop habló tras ser relacionada con un nuevo hombre.
Te puede interesar:

Luciana Salazar rompió el silencio luego de que la señalaran con la tercera en discordia

Fue en LAM donde tocaron el tema, y aseguraron que todos los gastos de la modelo y su hija Matilda fueron financiados por un empresario multimillonario que estaría casado.

Todo comenzó cuando Matilda Blanco estaba analizando el look que la influencer eligió para alentar la final entre Argentina y España en New Jersey. Más tarde, analizaron una foto al borde de la censura que la modelo publicó: frente al espejo con una pose sensual y luciendo una bikini con los colores patrios, combinado con unas bucaneras negras. Ángel interrumpió el análisis para revelar la incómoda situación que vivió durante la estadía “La habían mudado de hotel”.

“Se enteró la esposa del amigo que la invitó. Entonces la cambiaron de ubicación”, reveló el conductor luego de las preguntas que hicieron las angelitas. Y finalizó con cierta ironia, “cosas que ocurren”.

El descargo de Luli Salazar: "Tengo que bancarme que me pongan como la tercera en discordia"

La modelo tras escuchar al conductor, salió con los tapones de punta desde su cuenta de Instagram y se refirió a las versiones que apuntaban que su viaje al Mundial 2026 estaba costeado por su novio, un empresario argentino con mucho dinero. “Me da bronca tener que salir a desmentir cosas de “mi supuesta vida personal” que están levantando en los medios”, comenzó diciendo.

Captura: redes sociales.

Captura: redes sociales.

“Primero y principal nunca de mi boca salió que yo estaba en pareja con alguien. Segundo con la supuesta persona que me vinculan, es un amigo soltero, que tiene un hijo divino al cual conocemos tanto mi hija como yo y que compartimos momentos juntos”, explicó sobre la persona a la que se refirió Ángel.

“Esa persona nunca estuvo casada osea no tiene ex mujer, además que no es mi pareja tengo que bancarme que me pongan como tercera en discordia”, explicó enojada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luciana Salazar pidió que se tenga en cuenta únicamente la información que provenga de sus propias declaraciones.

La aclaración que hizo Luciana Salazar sobre su nueva pareja que sorprendió a todos

La formación de Argentina para la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra.

Los mejores memes de la increíble victoria de Argentina ante Inglaterra

Pergolini aprovechó la entrevista para hacer una propuesta.

Mario Pergolini le hizo una propuesta íntima a uno de sus invitados y sorprendió a todos: "Podemos hacer esto"

últimas noticias

Jasmine Crockett, diputada demócrata.

Una congresista estadounidense acusó a la Argentina de tener "una historia de racismo"

Hace 13 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump exigió "reuniones significativas" con Irán y amenazó con nuevos ataques

Hace 14 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. 

Estados Unidos avanza con un nuevo paquete de aranceles que alcanzaría a 60 países

Hace 31 minutos
Sol fue denunciada por sus vecinos por deudora.

La fuerte denuncia contra Sol de Gran Hermano: aseguran que dejó una deuda millonaria de expensas

Hace 35 minutos
Niall Horan rompió el silencio tras su cruce con el público argentino.

Niall Horan pidió disculpas por dar "me gusta" a una publicación contra Argentina

Hace 41 minutos