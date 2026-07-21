Revelaron el incomodo momento que vivió Luciana Salazar en los Estados Unidos: "Se enteró la esposa de quien la invitó"

Luciana se cansó y respondió sobre los rumores.

Tras presenciar cada partido de la Selección argentina, Luciana Salazar se enfureció por un rumor que trascendió sobre su viaje y lanzó un duro descargo en las redes: quien financió todos los gastos de la modelo junto a su hija en los estados unidos.

Fue en LAM donde tocaron el tema, y aseguraron que todos los gastos de la modelo y su hija Matilda fueron financiados por un empresario multimillonario que estaría casado.

Todo comenzó cuando Matilda Blanco estaba analizando el look que la influencer eligió para alentar la final entre Argentina y España en New Jersey. Más tarde, analizaron una foto al borde de la censura que la modelo publicó: frente al espejo con una pose sensual y luciendo una bikini con los colores patrios, combinado con unas bucaneras negras. Ángel interrumpió el análisis para revelar la incómoda situación que vivió durante la estadía “La habían mudado de hotel”.

“Se enteró la esposa del amigo que la invitó. Entonces la cambiaron de ubicación”, reveló el conductor luego de las preguntas que hicieron las angelitas. Y finalizó con cierta ironia, “cosas que ocurren”.

El descargo de Luli Salazar: "Tengo que bancarme que me pongan como la tercera en discordia" La modelo tras escuchar al conductor, salió con los tapones de punta desde su cuenta de Instagram y se refirió a las versiones que apuntaban que su viaje al Mundial 2026 estaba costeado por su novio, un empresario argentino con mucho dinero. “Me da bronca tener que salir a desmentir cosas de “mi supuesta vida personal” que están levantando en los medios”, comenzó diciendo.