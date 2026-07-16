La Asamblea Legislativa de las islas Malvinas se quejó con la FIFA por la bandera y los cantos de la Selección

El presidente del cuerpo envió una carta dirigida a la Comisión Disciplinaria para respaldar el pedido del primer ministro británico de investigar a la Asociación de Fútbol Argentino por la bandera desplegada por Giovani Lo Celso en la semifinal del Mundial 2026.

La Asamblea Legislativa de Malvinas, compuesta por ocho ingleses que viven en las islas, envió una carta formal a la Comisión Disciplinaria de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para respaldar el pedido que hizo el primer ministro británico , Keir Starmer, de investigar a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) por la bandera con la leyenda "las Malvinas son argentinas" y por los cantos en el vestuario.

Uno por uno, todos los gestos pro-británicos que tuvo el gobierno de Milei en relación a Malvinas

El presidente del cuerpo legislativo, Jack Ford , le pidió "coherencia con las propias normas de la FIFA" y defendió el resultado del referéndum de 2013 que determinó que el 99,8% de la población implantada por Inglaterra en las islas Malvinas "votó a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar".

" Las Islas Falkland fueron invadidas por Argentina en 1982 , lo que dio lugar a una ocupación hostil de 74 días", afirmó Ford, obviando los 149 años de colonización británica anteriores a la Guerra de Malvinas, y deslizó: " Los acontecimientos de esta guerra dejaron a los habitantes de las Islas Falkland traumatizados , por lo que actos políticos como los que tuvieron lugar tras el partido resultan especialmente insensibles para la población de las Falkland".

El diputado consideró el despliegue de la bandera que realizaron los jugadores de la Selección argentina " una clara declaración política relacionada con la soberanía de las Islas Falkland ".

De acuerdo al censo que realizaron en 2021, la población en las islas ascendía a 3.142 personas, de las cuales 1.247 habían nacido allí y 1.895 en otro país . De este último grupo, 780 habían nacido en Reino Unido, sin contar al personal militar y civil de la base de Monte Agradable. Según el Instituto Geográfico Nacional Argentino, las islas Malvinas tienen una extensión de 11.410 kilómetros cuadrados , aproximadamente la mitad de la provincia de Tucumán, que tiene 1.731.820 habitantes.

Cómo funciona la Asamblea Legislativa de las islas Malvinas

La Asamblea Legislativa detalla en su página web oficial que "está facultada para aprobar leyes que garanticen la paz, el orden y el buen gobierno de las Islas Malvinas" con aprobación del rey Carlos III, que celebran sesiones mensuales "en público en la Sala de Sesiones del Ayuntamiento" transmitidas "ocasionalmente" por radio y televisión locales y que realizan elecciones cada cuatro años, la última fue en 2025.

"La Asamblea se divide en dos circunscripciones: cinco miembros representan a Stanley (la capital de las Islas Malvinas) y tres representan a Camp (las zonas fuera de Stanley). Todos los miembros son elegidos como independientes; no existen partidos políticos, por lo que no hay oposición formal", explican en el sitio web.

La Asamblea Legislativa de las islas Malvinas.

La carta completa que la Asamblea Legislativa de las islas Malvinas envió a la FIFA

Gobierno de las Islas Falkland, Oficina de la Asamblea Legislativa, Sulivan House, Ross Road, Stanley, Islas Falkland. Teléfono: +500 27451. Correo electrónico: [email protected]

16 de julio de 2026

Comisión Disciplinaria de la FIFA FIFA-Strasse 20 8044 Zúrich Suiza

Estimados señores y señoras:

Asunto: Manifestación de mensajes políticos por parte de la selección nacional de Argentina tras el partido entre Inglaterra y Argentina, celebrado el 15 de julio de 2026

Les escribo en nombre de la Asamblea Legislativa de las Islas Falkland, el órgano elegido democráticamente que representa al pueblo de las Islas Falkland, en relación con un asunto ocurrido tras el partido entre Inglaterra y Argentina del 15 de julio de 2026.

Tras la victoria de Argentina, varios miembros de la selección argentina mostraron un cartel en el que se leía “Las Malvinas son argentinas”, en lo que constituyó una clara declaración política relacionada con la soberanía de las Islas Falkland. También se filtraron videos tras el partido entre Argentina y Egipto en los que la selección argentina entonaba cánticos sobre las Islas Falkland en sus vestuarios. Nos decepciona, aunque lamentablemente no nos sorprende, este tipo de comportamiento, ya que no es el primer incidente de este tipo: la Asociación Argentina de Fútbol fue sancionada con 20 000 libras por la FIFA en 2014 por una conducta similar.

Planteamos este asunto a la atención de la FIFA por los siguientes motivos:

1. Coherencia con las propias normas de la FIFA. Los Estatutos y el Código Disciplinario de la FIFA prohíben el uso de los partidos y las instalaciones de fútbol para transmitir mensajes políticos, religiosos o personales [Código de Conducta en los Estadios de la FIFA, sección 2.14, y Código Disciplinario de la FIFA, artículos 15.1 y 17.2.e].

2. Las personas afectadas por este acto tienen una posición democrática consolidada. Las Islas Falkland son un territorio británico de ultramar diverso, autónomo y autofinanciado; y, como tal, participan a nivel internacional en actividades deportivas, científicas y humanitarias. En el referéndum de 2013 sobre nuestro estatus político, el 99,8 % de los habitantes de las Islas Falkland votó a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar, con una participación de aproximadamente el 92 %, en una votación supervisada de forma independiente por observadores internacionales. Las Islas Falkland fueron invadidas por Argentina en 1982, lo que dio lugar a una ocupación hostil de 74 días. Los acontecimientos de esta guerra dejaron a los habitantes de las Islas Falkland traumatizados, por lo que actos políticos como los que tuvieron lugar tras el partido resultan especialmente insensibles para la población de las Falkland. La FIFA debería tener en cuenta este contexto a la hora de tomar su decisión.

El fútbol es, ante todo, un deporte, y la política del Gobierno de las Islas Falkland es que no se introduzca la política en el deporte, por lo que apoyamos la declaración del ministro británico Peter Kyle en este sentido.

Atentamente,

Jack Ford, diputado y presidente, en nombre de la Asamblea Legislativa de las Islas Falkland.