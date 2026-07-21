La agencia Moody's elevó la nota de la calificación Argentina

La agencia Moody’s Ratings mejoró a B3 las calificaciones de emisor a largo plazo en moneda local y extranjera de la República Argentina a través de un documento emitido recientemente, a causa de una disminución comprobada del riesgo de incumplimiento. El ministro de Economía, Luis Caputo, y su vice, José Luis Daza, celebraron la noticia en redes sociales.
La calificadora también cambió la perspectiva nacional a "positiva" desde "estable". En su evaluación, la entidad subrayó que la estabilización macroeconómica superó su etapa de ajuste inicial para dar paso a mejoras estructurales sólidas en los fundamentos crediticios.
El reporte remarcó el rol de los superávits fiscales sostenidos, la baja inflacionaria y la liberalización comercial. Según los especialistas de la agencia, estos factores "fortalecen la credibilidad de la política y reducen la volatilidad macroeconómica".
La posición externa nacional exhibió progresos a partir de un mejor desempeño exportador y de mayores inversiones en energía y minería. En este escenario, la firma proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3.4% en 2026 y del 3.5% en 2027.
El Gobierno proyecta nuevas inversiones tras la mejora crediticia
El viceministro de Economía, José Luis Daza, celebró la medida y explicó que las tres grandes calificadoras del mercado quedaron alineadas en B- por primera vez en más de diez años. "Miles de mandatos institucionales que exigen dos o tres agencias, o que utilizan la calificación promedio, tienen desde hoy luz verde para invertir en Argentina", afirmó el funcionario.
En paralelo, Moody's elevó el techo de calificación nacional a Ba3 en moneda local y a B1 en moneda extranjera. Daza calificó este movimiento como un detalle técnico vital, capaz de facilitar a diversas empresas locales la obtención de notas superiores y el acceso a los mercados internacionales con menores costos de financiamiento.
El cambio de perspectiva hacia un escenario positivo anticipa un panorama optimista para la deuda soberana. El funcionario del Palacio de Hacienda resaltó que, ante un progreso constante del programa económico oficial, resulta más probable una nueva alza en la nota antes que un retroceso.