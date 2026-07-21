La agencia Moody's elevó la nota de la calificación Argentina Las calificaciones de emisor a largo plazo en moneda local y extranjera de Argentina pasaron a B3 desde Caa1. El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la noticia en redes sociales. Por Agregar C5N en









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La agencia Moody’s Ratings mejoró a B3 las calificaciones de emisor a largo plazo en moneda local y extranjera de la República Argentina a través de un documento emitido recientemente, a causa de una disminución comprobada del riesgo de incumplimiento. El ministro de Economía, Luis Caputo, y su vice, José Luis Daza, celebraron la noticia en redes sociales.

La calificadora también cambió la perspectiva nacional a "positiva" desde "estable". En su evaluación, la entidad subrayó que la estabilización macroeconómica superó su etapa de ajuste inicial para dar paso a mejoras estructurales sólidas en los fundamentos crediticios.

El reporte remarcó el rol de los superávits fiscales sostenidos, la baja inflacionaria y la liberalización comercial. Según los especialistas de la agencia, estos factores "fortalecen la credibilidad de la política y reducen la volatilidad macroeconómica".

La posición externa nacional exhibió progresos a partir de un mejor desempeño exportador y de mayores inversiones en energía y minería. En este escenario, la firma proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3.4% en 2026 y del 3.5% en 2027.

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Moody’s Ratings eleva las calificaciones de Argentina a B3 y cambia la perspectiva de estable a positiva @JoseLuisDazaAR @FedericoFuriase — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 21, 2026 El Gobierno proyecta nuevas inversiones tras la mejora crediticia El viceministro de Economía, José Luis Daza, celebró la medida y explicó que las tres grandes calificadoras del mercado quedaron alineadas en B- por primera vez en más de diez años. "Miles de mandatos institucionales que exigen dos o tres agencias, o que utilizan la calificación promedio, tienen desde hoy luz verde para invertir en Argentina", afirmó el funcionario.