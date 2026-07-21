21 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

La agencia Moody's elevó la nota de la calificación Argentina

Las calificaciones de emisor a largo plazo en moneda local y extranjera de Argentina pasaron a B3 desde Caa1. El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la noticia en redes sociales.

Por
La agencia Moodys elevó la nota de la calificación Argentina
ámbito.com

La agencia Moody’s Ratings mejoró a B3 las calificaciones de emisor a largo plazo en moneda local y extranjera de la República Argentina a través de un documento emitido recientemente, a causa de una disminución comprobada del riesgo de incumplimiento. El ministro de Economía, Luis Caputo, y su vice, José Luis Daza, celebraron la noticia en redes sociales.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.
Te puede interesar:

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 22 de julio

La calificadora también cambió la perspectiva nacional a "positiva" desde "estable". En su evaluación, la entidad subrayó que la estabilización macroeconómica superó su etapa de ajuste inicial para dar paso a mejoras estructurales sólidas en los fundamentos crediticios.

El reporte remarcó el rol de los superávits fiscales sostenidos, la baja inflacionaria y la liberalización comercial. Según los especialistas de la agencia, estos factores "fortalecen la credibilidad de la política y reducen la volatilidad macroeconómica".

La posición externa nacional exhibió progresos a partir de un mejor desempeño exportador y de mayores inversiones en energía y minería. En este escenario, la firma proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3.4% en 2026 y del 3.5% en 2027.

El Gobierno proyecta nuevas inversiones tras la mejora crediticia

El viceministro de Economía, José Luis Daza, celebró la medida y explicó que las tres grandes calificadoras del mercado quedaron alineadas en B- por primera vez en más de diez años. "Miles de mandatos institucionales que exigen dos o tres agencias, o que utilizan la calificación promedio, tienen desde hoy luz verde para invertir en Argentina", afirmó el funcionario.

En paralelo, Moody's elevó el techo de calificación nacional a Ba3 en moneda local y a B1 en moneda extranjera. Daza calificó este movimiento como un detalle técnico vital, capaz de facilitar a diversas empresas locales la obtención de notas superiores y el acceso a los mercados internacionales con menores costos de financiamiento.

El cambio de perspectiva hacia un escenario positivo anticipa un panorama optimista para la deuda soberana. El funcionario del Palacio de Hacienda resaltó que, ante un progreso constante del programa económico oficial, resulta más probable una nueva alza en la nota antes que un retroceso.

Noticias relacionadas

Luis Caputo, ministro de Economía.

Luis Caputo presentará el proyecto de Inocencia Fiscal II para atraer dólares no declarados

Un nuevo festival de importaciones durante el gobierno de Javier Milei.

Las importaciones courier se duplicaron durante el primer semestre de 2026 y lograron record

Crisis económica en los principales rubros de la provincia. 

Un sector de la oposición mendocina pide la Emergencia económica

Los detalles sobre el monotributo.

Monotributo: cómo son las nuevas escalas y hasta cuándo se puede hacer la recategorización

El dólar oficial cotiza sin cambios.

El dólar cotizó sin cambios y cerró a $1.500

El incumplimiento entre quienes sólo acceden a entidades no financieras supera el 50%

Morosidad récord: la deuda de los argentinos en el sector privado se quintuplicó en 18 meses

Rating Cero

La actriz cruzó al actor Samuel L. Jackson por sus críticas a la Argentina.

Bárbara Lombardo cruzó fuerte a Samuel L. Jackson: "Informate antes de opinar"

Sol fue denunciada por sus vecinos por deudora.

La fuerte denuncia contra Sol de Gran Hermano: aseguran que dejó una deuda millonaria de expensas

Niall Horan rompió el silencio tras su cruce con el público argentino.

Niall Horan pidió disculpas por dar "me gusta" a una publicación contra Argentina

Ana roselfeld presentó los videos sobre el robo en la casa de Wanda.

Ana Rosenfeld entregó los videos del robo en la casa de Wanda Nara e intimó a Mauro Icardi

Robbie Williams durante el show brindado el pasado domingo durante la final del Mundial 2026.

Robbie Williams se refirió a los rumores de consumo de cocaína tras una entrevista en la final del Mundial

Luciana se cansó y respondió sobre los rumores.

Revelaron el incomodo momento que vivió Luciana Salazar en los Estados Unidos: "Se enteró la esposa de quien la invitó"

últimas noticias

La actriz cruzó al actor Samuel L. Jackson por sus críticas a la Argentina.

Bárbara Lombardo cruzó fuerte a Samuel L. Jackson: "Informate antes de opinar"

Hace 10 minutos
Jasmine Crockett, diputada demócrata.

Una congresista estadounidense acusó a la Argentina de tener "una historia de racismo"

Hace 18 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump exigió "reuniones significativas" con Irán y amenazó con nuevos ataques

Hace 19 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. 

Estados Unidos avanza con un nuevo paquete de aranceles que alcanzaría a 60 países

Hace 36 minutos
Sol fue denunciada por sus vecinos por deudora.

La fuerte denuncia contra Sol de Gran Hermano: aseguran que dejó una deuda millonaria de expensas

Hace 40 minutos