El conmovedor respaldo de la hermana de Lionel Scaloni tras la derrota de la Selección argentina

Corina Scaloni compartió una foto junto al entrenador y publicó un mensaje de orgullo luego de la caída frente a España en la final del Mundial 2026, posteo que recibió el apoyo de miles de hinchas.

La derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó un fuerte impacto en el plantel, el cuerpo técnico y los hinchas. En medio de ese escenario, Corina, hermana de Lionel Scaloni, utilizó sus redes sociales para expresar su orgullo por el trabajo del entrenador.

Junto a una imagen en la que aparece abrazada al director técnico campeón del mundo, escribió: "Eso que va más allá del resultado, la identidad y el sentido de pertenencia. Orgullosamente argentinos" . El posteo recibió miles de reacciones y comentarios de apoyo para al DT campeón en Catar 2022 y para todo el plantel.

Más allá del resultado en la final, la campaña de la Albiceleste recibió el reconocimiento de los fanáticos. El equipo alcanzó su segunda definición mundialista consecutiva y completó otra destacada actuación en la Copa del Mundo, con una identidad de juego que volvió a ubicarlo entre las mejores selecciones.

En ese marco, el cariño de la gente también quedó en evidencia tras el regreso al país que, a pesar del frío y la lluvia. Miles de hinchas se acercaron a Ezeiza para recibir a los futbolistas y al cuerpo técnico con cánticos, aplausos y mensajes de agradecimiento por el esfuerzo y el gran torneo que realizó la Selección argentina.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, recibió un emotivo recibimiento en Pujato tras la derrota 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026. Vecinos y fanáticos lo ovacionaron para reconocer la campaña de la Albiceleste, que llegó hasta el último partido y dejó una imagen de entrega durante todo el torneo.

Ante los medios, Scaloni destacó el esfuerzo de sus dirigidos y admitió el dolor por no haber podido retener el título obtenido en Qatar 2022. "Se perdió y no fuimos vencedores de la copa. La final se juega para la alegría de la gente y por eso duele, pero estamos satisfechos de haber dado todo. A veces se puede ganar y a veces no", afirmó.

Lionel Scaloni, el DT de la Selección argentina, llegó a Pujato y fue ovacionado por los vecinos. Captura de TV

El DT también elogió el rendimiento de España y descartó cualquier polémica por el arbitraje. "El equipo quiere luchar hasta el final y cuando no salen las cosas, hay que reconocer que el rival juega y puede ser superior. El arbitraje no fue injusto. Perdimos porque España fue mejor", sostuvo.

Además, dejó un mensaje para los hinchas y volvió a referirse a su futuro al frente del seleccionado. "Lo importante es que la gente sepa reconocer esto. No ganamos la copa, pero conseguimos la unión de todos nosotros. Hasta diciembre estoy acá. No hagamos ruido. Ni en mis mejores sueños pensaba que llegaría hasta acá, pero es mérito de los jugadores y mi cuerpo técnico", concluyó.