Ranking FIFA: en qué lugar quedó la Selección argentina tras la derrota contra España

La final de la Copa del Mundo produjo modificaciones en la conformación del ranking realizado por la organización de fútbol. La Selección de Lionel Scaloni perdió el primer puesto.

La consagración de España en el Mundial 2026 tuvo un doble premio. Además de levantar la Copa del Mundo tras vencer por 1-0 a la Argentina en la final, el conjunto europeo pasó a ocupar el primer lugar del ranking FIFA , desplazando a la Albiceleste de la cima de la clasificación.

Con la actualización postpartido, el seleccionado español alcanzó los 1995,88 puntos , mientras que el equipo dirigido por Lionel Scaloni quedó en la segunda posición con 1970,30. La próxima publicación oficial del ranking está prevista para el 7 de octubre.

Durante la Copa del Mundo, la clasificación se fue modificando luego de cada partido. Argentina había recuperado transitoriamente el liderazgo tras eliminar a Inglaterra en semifinales , aunque la derrota en la final permitió que España terminara el torneo como nuevo número uno del planeta.

El podio lo completa Francia , con 1948,97 puntos, seguida por Inglaterra (1922,38). Más atrás aparecen Brasil (1804,92) y Marruecos (1803,99), mientras que México protagonizó uno de los ascensos más destacados al meterse entre los diez mejores del mundo con 1754,30 unidades, impulsado por su actuación como uno de los anfitriones del certamen.

El ranking FIFA tiene un papel determinante en la organización de las principales competencias internacionales. En el Mundial 2026, por ejemplo, fue utilizado para definir a la mayoría de los cabezas de serie de la fase de grupos , mientras que el país anfitrión ocupó el lugar restante.

La clasificación mundial, vigente desde el 31 de diciembre de 1992, ordena a todas las asociaciones miembro de la FIFA de acuerdo con su rendimiento internacional.

Desde agosto de 2018 se utiliza el sistema denominado "SUM", aprobado por el Consejo de la FIFA, que reemplazó el antiguo método basado en promedios. El nuevo mecanismo suma o descuenta puntos después de cada encuentro, teniendo en cuenta factores como la importancia del partido, el resultado y la diferencia de nivel entre ambos seleccionados.

De esa manera, una victoria frente a un rival ubicado en los primeros puestos del ranking otorga una mayor cantidad de puntos que un triunfo sobre una selección de menor clasificación, mientras que una derrota ante un equipo de menor jerarquía genera una pérdida más significativa.