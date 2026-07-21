Daniela Celis reingresará a Gran Hermano y ya se conoció el objetivo que tendrá en el reality

Según revelaron, desde la producción apostaron fuerte por el ingreso de la ex participante y ya tiene una importante misión.

Ángel de Brito aseguró que Daniela Celis reingresa a la casa de Gran Hermano y explicó que el ciclo apostará por el regreso de los participantes más destacados de las últimas ediciones y así modificar la dinámica del juego.

Debido a los bajos números de audiencia que registro la edición Generación Dorada, desde la producción intentan nuevas estrategias. Una de las medidas será el regreso de participantes de ediciones anteriores para reavivar las polémicas dentro de la casa .

Según explicó Ángel en su programa de streaming, la producción convocó a los e x hermanitos que se ganaron un lugar en el reality y que cuentan con el apoyo del público y así mejorar los números del reality: “Entran ex gran hermanos de otras ediciones”, relató como una de las sorpresas que prepara Gran Hermano para las próximas semanas.

En ese momento, el conductor nombró a Pestañela, como uno de los nombres perfilados para ingresar a la casa más famosa, “entra Daniela Celis, es el nombre que tengo confirmado”. En este sentido, dejó entrever que la producción de Generación Dorada está trabajando para incorporar a más ex participantes y darle un nuevo giro al programa antes de la final, “se que llamaron a un par más”, informó.

El lunes 20 de julio se vivió una de las galas de eliminación más impactantes de Gran Hermano Generación Dorada . En un mano a mano de altísimo voltaje y con la votación más masiva en lo que va del certamen, Solange Abraham dio el gran batacazo al imponerse frente a Emanuel Di Gioia con el masivo respaldo de sus seguidores, logrando así la expulsión de su principal contendiente.

Completamente conmovida por el desenlace del duelo, la participante se aproximó a su rival para brindarle un cálido abrazo de despedida. En medio de la emoción, mientras el último eliminado aceptaba la derrota con un escueto gesto, la jugadora aprovechó el cercamiento para romper con la rivalidad y susurrarle una afectuosa frase: "Te quiero. Te va a ir bien afuera“.

Tras cruzar la puerta del domicilio de Martínez, el participante no logró contener las lágrimas ante la conmoción del momento. Frente a los lentes de las cámaras del estudio, el concursante se tomó unos segundos para dirigirse directamente a los televidentes que lo acompañaron durante su estadía y expresar su gratitud: "Me emociona cuando la gente me apoya. Gracias”.

Vale señalar que la tucumana había sido desafectada de la competencia semanas atrás tras manifestar reiteradamente sus deseos de marcharse. No obstante, la producción le otorgó una nueva chance en el repechaje y, desde su reingreso, desplegó una faceta sumamente estratega con la que ya dejó en el camino a Manuel Ibero y ahora a Emanuel Di Gioia, dos de los nombres más pesados de la casa.