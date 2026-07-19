Mundial 2026: la FIFA rompió todos los récord y tuvo ingresos por u$s15.000 millones El organismo que preside Gianni Infantino informó que la Copa del Mundo generó una recaudación un 36% superior a la proyectada antes del inicio del torneo. Por Agregar C5N en









Mundial 2026: la FIFA rompió todos los récord y tuvo ingresos récord por u$s15.000 millones

La FIFA cierra el Mundial 2026 con una cifra histórica de ingresos al alcanzar una recaudación total de u$s15.000 millones, muy por encima de los u$s11.000 millones que había estimado antes del comienzo de la competencia. El dato fue comunicado por el presidente del organismo, Gianni Infantino, durante un encuentro con las federaciones afiliadas.

El resultado representa un incremento cercano al 36% respecto de las previsiones iniciales y consolida al torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá como el más rentable en la historia de la Copa del Mundo.

Según trascendió, el fuerte crecimiento estuvo impulsado principalmente por la comercialización de entradas y los paquetes de hospitalidad. También tuvo un papel relevante el mercado secundario de tickets, donde los valores alcanzaron cifras elevadas y la FIFA obtuvo ingresos adicionales mediante comisiones aplicadas tanto a compradores como a vendedores.

El impacto económico no quedará únicamente en las arcas del organismo internacional. Aunque todavía no se definió el esquema de distribución, se espera que una parte de los recursos extra llegue a las federaciones miembro a través de futuros programas y aportes presupuestarios.

El récord financiero también fortalece la posición política de Infantino dentro de la FIFA. En medio de cuestionamientos por distintos temas de gestión, el dirigente suizo suma respaldo de las asociaciones nacionales y ya cuenta con un amplio apoyo de cara al próximo proceso electoral previsto para marzo.

FIFA confirmó que el entretiempo no durará 30 minutos: de cuánto será La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) le confirmó a las federaciones de España y Argentina que el entretiempo de la final del Mundial 2026 será solo de 17 minutos, a diferencia de los 30' especulados en la previa. Aclararon que los shows de Shakira, Madonna y Justin Bieber serán de 11' y el resto será utilizado para el armado y desarmado del escenario en el campo de juego.