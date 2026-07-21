Se supo por qué Soy Rada pegó un faltazo en el programa de Mario Pergolini Una inesperada decisión cambió los planes en pleno aire y dejó una escena que nadie imaginaba. Agregar C5N en









Agustín Aristarán dijo ausente en ODP.

La ausencia de Agustín “Soy Rada” Aristarán en una nueva emisión de Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini, llamó la atención de los televidentes este martes. Sin embargo, lejos de responder a un conflicto con la producción, el faltazo estuvo vinculado a sus compromisos teatrales, ya que el actor se encuentra plenamente dedicado a las funciones del musical Charlie y la Fábrica de Chocolate, donde interpreta al icónico Willy Wonka durante la temporada de vacaciones de invierno. La intensa agenda artística ya había sido anticipada semanas atrás tanto por el propio humorista como por el conductor.

La producción del programa decidió cubrir su ausencia con una propuesta completamente distinta. En lugar de mantener el formato habitual, Evelyn Botto tomó parte del rol de Rada en el estudio y luego ingresaron Pache y Plumis, los populares perros-títeres del streaming Ta Bueno Che, que rápidamente se convirtieron en los protagonistas de la noche gracias a su humor improvisado y sus ocurrencias junto a Pergolini.

Durante el programa, Mario Pergolini no ocultó su sorpresa por el particular reemplazo. Entre bromas, lanzó frases como “Decime que estoy alucinando” y “No puedo creer que estoy hablando con dos perros en televisión”, mientras intentaba seguir el ritmo de los personajes, que respondían cada intervención con humor absurdo y descontracturado, provocando risas tanto en el estudio como entre los espectadores.

La ausencia de Soy Rada no representa una novedad para el ciclo. Desde hace varios meses, el actor reorganiza su agenda para poder cumplir con los ensayos y funciones del musical, prioridad que él mismo explicó públicamente y que incluso motivó varias bromas de Pergolini al aire. La producción del programa viene adaptando las grabaciones para compatibilizar ambos proyectos, aunque durante las vacaciones de invierno las ausencias son más frecuentes debido a la gran cantidad de funciones teatrales.

Pergolini, en pleno intercambio con Pache y Plumis, los populares perros-títeres. Pache y Plumis reemplazaron a Soy Rada Los encargados de ocupar el lugar de Soy Rada fueron Pache y Plumis, los dos perros callejeros convertidos en títeres que revolucionaron el streaming argentino con el canal Ta Bueno Che. Su desembarco en Otro día perdido trasladó a la televisión el estilo caótico e improvisado que los hizo virales en redes sociales, donde acumulan millones de reproducciones con cada emisión.

Desde su aparición en el estudio, los personajes rompieron cualquier estructura prevista. Interrumpieron constantemente a Mario Pergolini, respondieron con ironía a cada comentario del conductor y generaron un intercambio que rápidamente se volvió tendencia por el nivel de improvisación. El conductor terminó sumándose al juego con frases cargadas de humor, mientras intentaba mantener el orden del programa. Además de las bromas, los personajes aprovecharon su participación para hablar sobre la convivencia con las mascotas, la responsabilidad de los dueños y el fenómeno de los llamados "perrijos", siempre desde un tono humorístico que caracteriza al proyecto nacido en el streaming. La combinación entre improvisación y sátira volvió a demostrar por qué el dúo logró trascender las plataformas digitales y llegar a la televisión abierta.