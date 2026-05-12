Lionel Messi tomó una decisión contundente que sorprende a todos a poco tiempo del Mundial

El capital de la Selección argentina generó impacto internacional en plena cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo con una noticia que resonó fuerte en Europa.

El nombre de Lionel Messi volvió a revolucionar a Europa en las últimas horas luego de confirmarse una millonaria inversión inmobiliaria en Barcelona , una ciudad con la que mantiene un vínculo histórico desde el inicio de su carrera profesional. A poco tiempo del inicio del Mundial 2026 de fútbol , el capitán de la Selección argentina tomó una determinación empresarial que generó repercusión internacional y abrió todo tipo de especulaciones sobre su futuro fuera de las canchas.

Mientras continúa enfocado en su presente con el Inter Miami , el rosarino decidió expandir, otra vez, su patrimonio en territorio español. La noticia impactó especialmente en Cataluña debido a que la operación se produjo pocos días después de que trascendiera también la compra del UE Cornellà , club que milita en la quinta categoría del fútbol español y que ahora quedó vinculado al entorno del campeón del mundo.

La adquisición inmobiliaria se concretó en una de las zonas más exclusivas de la ciudad catalana y representa otro movimiento estratégico del Diez de la Scaloneta dentro del mercado europeo. En España interpretan esta avanzada empresarial como una señal muy fuerte del futbolista argentino, que sigue consolidando inversiones de alto valor mientras se prepara para disputar posiblemente la última Copa del Mundo de su carrera.

La información fue confirmada este martes por medios españoles y agencias internacionales, que detallaron que la operación se realizó mediante una de las sociedades inmobiliarias propiedad de Lionel Messi, a días del Mundial 2026 de fútbol. En efecto, el proyecto apunta a transformar un histórico edificio abandonado desde hace décadas en un moderno complejo corporativo destinado al mercado premium de alquileres.

Los detalles del nuevo negocio de Lionel Messi

Lionel Messi adquirió las antiguas galerías Via Wagner, ubicadas en el exclusivo sector de Turó Park, en Barcelona, por un valor de 11,5 millones de euros, cifra equivalente a aproximadamente 13,5 millones de dólares. Además, se informó que la compra se llevó adelante a través de la sociedad inmobiliaria Edificio Rostower Socimi, perteneciente al futbolista rosarino, quien así fortalece su estructura empresarial en España.

messi lionel render flyer las antiguas galerías Via Wagner 5107327c-7db9-4321-ba7e-8c16c3537b1d_alta-libre-aspect-ratio_default_0_x768y341 Así luce el render del proyecto de Lionel Messi de las futuras galerías, antes conocidas como Via Wagner.

El inmueble permanecía cerrado desde 1993 debido a un complejo escenario legal y comercial: existían 87 locales con distintos propietarios y proyectos incompatibles entre sí. En tanto que, la empresa vendedora, Santomera Bay, vinculada al empresario Alejandro Alcaraz, confirmó que ahora "se realizará una reforma integral del edificio de aproximadamente 4.000 metros cuadrados, con el objetivo de reconvertirlo en un espacio corporativo de primer nivel destinado al alquiler".

Desde la sociedad encargada de la venta aseguraron además que "ya existen importantes operadores financieros interesados en ocupar el inmueble una vez finalizadas las remodelaciones". A su vez, cabe destacar que el activo inmobiliario había despertado el interés de grandes fondos de inversión europeos y varios “family offices”, aunque finalmente la propuesta vinculada a Lionel Messi terminó quedándose con el proyecto por su enorme potencial estratégico y patrimonial.

messi lionel las antiguas galerías Via Wagner 5107327c-7db9-4321-ba7e-8c16c3537b1d_alta-libre-aspect-ratio_default_0_x768y341 Así luce hoy el edificio de las antiguas galerías Via Wagner, compradas —en una inversión millonaria— por Lionel Messi.

Esta nueva inversión se suma al creciente imperio empresarial del capitán argentino, que ya posee la cadena MiM Hotels, con establecimientos en Ibiza, Mallorca, Sitges, Baqueira, Sotogrande y Andorra, todos operados por Meliá Hotels International. Además, también participa en los restaurantes Hincha, gestionados por el reconocido chef catalán Nandu Jubany, de manera tal que se consolida una fuerte presencia de Messi en los sectores inmobiliario, hotelero y gastronómico de España.