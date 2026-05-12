A días del Mundial 2026: las dos dudas que no dejan dormir a Scaloni para la lista final

El entrenador tiene casi cerrado el grupo que viajará a la cita mundialista. Faltan definir sólo dos posiciones. El debut ante Argelia en Kansas City llegará el 16 de junio.

Lionel Scaloni ya tiene la cabeza puesta en el Mundial 2026 y, de acuerdo a las últimas convocatorias y nombres de la prelista, el entrenador tiene prácticamente resueltos 24 de los 26 nombres que integrarán la nómina definitiva para defender el título obtenido en Qatar 2022. Solo dos puestos permanecen abiertos, y la resolución de esos cupos es el único interrogante que le queda cerrar al cuerpo técnico antes del 1° de junio, fecha límite para presentar la convocatoria ante la FIFA.

La prelista de 55 jugadores ya fue entregada al organismo rector del fútbol mundial, pero ese número amplio es apenas el marco formal del proceso. En los hechos, el margen real de decisión de Scaloni se redujo a dos posiciones que todavía no tienen nombre fijo, mientras el resto del grupo está definido, siempre y cuando no se presenten inconvenientes físicos de último momento.

Uno de los puestos en disputa corresponde a la defensa , donde Marcos Acuña emergió como el candidato con mayores posibilidades tras sus recientes actuaciones en River. El otro lugar está en el mediocampo o zona de ataque , donde cuatro futbolistas pelean por una sola vacante y ninguno termina de imponerse sobre los demás en la consideración del cuerpo técnico.

En la última semana de mayo, los jugadores que actúan en Alemania, Francia y Portugal comenzarán a incorporarse al grupo en Argentina, una vez concluidas sus temporadas. El 1° de junio, la delegación partirá hacia Kansas, ciudad elegida como sede de la concentración, donde el plantel empezará a preparar los amistosos del 6 y el 9 de ese mes ante Honduras e Islandia.

Los futbolistas que pelean por los lugares que le restan definir a Scaloni para el Mundial 2026

En la línea defensiva, los lugares prácticamente asegurados son los de Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. Marcos Senesi y Facundo Medina pelean desde atrás, pero el que tiene un pie y medio adentro es Marcos Acuña. Este último gracias a su buen nivel en River está más cerca de viajar a la competencia. En ese caso, sería el octavo defensor de la lista, uno de los puestos que falta definir.

El otro cupo disponible en esa zona genera la mayor incertidumbre. Cuatro nombres luchan por esa plaza. En esa disputa están Giovani Lo Celso, histórico del ciclo de Scaloni, Máximo Perrone, de muy buena temporada junto a Nicolás Paz en el Como, Franco Mastantuono, pese a sus escasos minutos en el Real Madrid, y Emiliano Buendía, figura clave en el Aston Villa, club que logró acceder a la final de la Europa League en buena medida gracias a sus actuaciones.

Recorriendo el resto del equipo, en el mediocampo y la delantera, los nombres con pasaje asegurado son más numerosos. Los volantes que estarán en la Copa del Mundo son Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, quien también puede desempeñarse como lateral izquierdo, Nicolás Paz, Thiago Almada y Nicolás González. En ataque, los cuatro delanteros con lugar garantizado son Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y José Manuel López.

Maximo Perrone Redes sociales

Finalmente, en cuanto a los arqueros, la decisión está tomada: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso serán los tres que estarán bajo los tres palos del plantel. Sus nombres están confirmados aunque la prelista también incluyó a Santiago Beltrán, Walter Benítez y Facundo Cambeses como opciones de respaldo en caso de emergencia.