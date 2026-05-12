12 de mayo de 2026 Inicio
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Dibu Martínez vuelve a sacudir el mercado: ahora lo busca otro grande de Europa

El futuro del arquero de la Selección argentina estaría lejos del Aston Villa, su actual equipo, de cara al próximo mercado de pases: varios gigantes de Europa posaron sus ojos sobre el campeón del mundo y podrían ir con todo por su fichaje.

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El marplatense jugará su segundo mundial con la Selección argentina.

El marplatense jugará su segundo mundial con la Selección argentina.

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El mercado de pases europeo posó nuevamente los ojos en el arquero de la Selección argentina Emiliano "Dibu" Martínez, quien ha despertado un firme interés por parte del Liverpool. El conjunto inglés, que busca renovar su arco, ve en el marplatense al sucesor ideal ante la posible partida del brasileño Alisson Becker, quien estaría cerca de emigrar a la Juventus de Italia.

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Según informan medios británicos, el campeón del mundo es la prioridad de los "Reds" para la reestructuración que planean llevar adelante tras el Mundial 2026. La elección de Martínez no es casual, ya que la dirigencia de Anfield busca específicamente un arquero que aporte personalidad, liderazgo y una mentalidad ganadora probada para asumir la responsabilidad de ese arco. De concretarse el traspaso, el arquero daría el salto definitivo a uno de los clubes más grandes del mundo.

A pesar de los fuertes rumores, el presente del portero, de 33 años, sigue ligado al Aston Villa, institución con la que tiene contrato vigente hasta junio de 2029. Sin embargo, la directiva de los Villanos analiza una posible venta en el futuro cercano con el objetivo de equilibrar sus planes de gasto y finanzas. Mientras comienzan las negociaciones, el Dibu se concentra en un cierre de temporada trascendental, donde disputará la final de la UEFA Europa League ante el Friburgo el próximo 20 de mayo, en Estambul, Turquía.

Dibu Martinez finalista UEL
El argentino de 33 años llegó a la final de la UEFA Europa League con Aston Villa.

El argentino de 33 años llegó a la final de la UEFA Europa League con Aston Villa.

Otros clubes interesados en el Dibu Martínez

Cabe destacar, que el Liverpool no es el único gigante que ha tenido al héroe de Qatar en su radar. En la ventana de transferencias de enero, el Manchester United estuvo muy cerca de ficharlo, y clubes de la talla del Inter de Milán, el Atlético de Madrid y el Chelsea también han realizado sondeos por su situación en los últimos meses. Incluso se han reportado intereses desde el fútbol turco, como el del Galatasaray, aunque ninguna de estas opciones logró avanzar de manera oficial hasta el momento.

Con el Mundial 2026 como gran objetivo, el futuro del marplatense promete ser el tema central del próximo mercado de pases veraniego. Su consolidación en la elite internacional está respaldada por números sólidos, acumulando 79 vallas invictas en 254 partidos disputados con la camiseta de los Villanos.

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