Cuánto dinero pueden recibir los clubes argentinos por cada futbolista que dispute el Mundial 2026

La FIFA amplió su programa de compensaciones y por primera vez incluirá a equipos que cedieron jugadores durante las Eliminatorias.

Los clubes de la Primera División del fútbol argentino recibirán aproximadamente u$s11.000 diarios por cada futbolista convocado a sus respectivas selecciones nacionales para el Mundial 2026. La cifra forma parte del Club Benefits Programme de la FIFA , que distribuirá un total de 355 millones de dólares entre las instituciones de todo el mundo, lo que representa un incremento del 70% respecto de los 209 millones repartidos en Qatar 2022.

El monto final que percibirá cada club se calcula multiplicando esa cifra diaria por la cantidad de días que el jugador permanezca bajo la órbita de su selección, desde la cesión obligatoria hasta el día posterior al último partido del equipo en el torneo. Cuanto más avance una selección en la competencia, mayor será el ingreso que recibirán los clubes que aportaron jugadores a esa nómina.

Para el fútbol argentino, el impacto es importante. La Liga Profesional no solo aporta jugadores a la Selección argentina, sino que también nutre a numerosos seleccionados de la región y de otras confederaciones, lo que aumenta el volumen de compensaciones que podrían percibir los clubes.

Una de las novedades de esta edición es que el programa se extiende por primera vez a los clubes que cedieron futbolistas durante la fase de Eliminatorias, incluso si esos jugadores no terminan participando en la fase final. Eso amplía el universo de instituciones argentinas que podrán acceder a algún tipo de retribución económica por sus cesiones a selecciones nacionales.

Así funciona el pago de FIFA a clubes por futbolistas que juegan el Mundial 2026

El criterio central del programa es la cesión y el tiempo de permanencia del jugador bajo la órbita de su selección. No inciden en el cálculo los minutos disputados ni el rol del futbolista dentro del equipo, por lo que alcanza con que el club lo haya cedido para comenzar a acumular la compensación diaria. Esa lógica beneficia por igual a los equipos que aportan titulares indiscutidos y a aquellos cuyos jugadores ocupan un lugar más secundario en sus selecciones.

Fernando Muslera Estudiantes de La Plata @EdelpOficial en X

En lo que respecta a la Selección argentina, Lionel Scaloni incluyó en su prelista de 55 nombres a varios futbolistas del medio local. River aporta a Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta y Aníbal Moreno, además del arquero Santiago Beltrán. Boca suma a Leandro Paredes, Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda, mientras que Racing figura con Facundo Cambeses y Gabriel Rojas. Seguramente sólo River y Boca cuenten con jugadores en la lista definitiva.

galindez

La Liga Profesional también nutre a varios seleccionados sudamericanos. Paraguay es el que mayor presencia tiene en el fútbol local, con jugadores como Gabriel Ávalos en Independiente, Orlando Gill en San Lorenzo, José Canale en Lanús, Alex Arce en Independiente Rivadavia, y Adam Bareiro y Ángel Romero en Boca.

Colombia tiene en su radar a Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño en River, y a Álvaro Montero, en Vélez, Santiago Arias y Jaminton Campaz en Rosario Central. Ecuador sigue de cerca a Kendry Páez en River y a Hernán Galíndez en Huracán, mientras que Uruguay observa a Fernando Muslera en Estudiantes, Matías Viña en River y Miguel Merentiel en Boca.

Hay además casos particulares fuera de Sudamérica. Lucas Blondel tiene chances de ser convocado por Suiza gracias a su nacionalidad paterna, y Matko Miljevic, de Racing, está en el radar de Mauricio Pochettino para la selección de Estados Unidos luego de haber participado en amistosos previos. Esas convocatorias eventuales también generarían compensaciones para sus clubes dentro del programa de la FIFA.