27 de abril de 2026 Inicio
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¿Llega al Mundial? A 45 días del debut, Real Madrid confirmó la lesión de Mbappé: cuánto tardará su recuperación

El delantero de la selección de Francia y el equipo merengue tiene comprometido uno de los músculos de su pierna izquierda, una noticia que trae preocupación al cuerpo técnico galo a menos de dos meses del comienzo de la Copa del Mundo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

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Kylian Mbappé sufrió una lesión muscular en su pierna izquierda y suma una preocupación al cuerpo técnico francés.

Kylian Mbappé sufrió una lesión muscular en su pierna izquierda y suma una preocupación al cuerpo técnico francés.

Real Madrid

Kylian Mbappé, delantero de la selección francesa y del Real Madrid, sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo. Desde el club español no precisaron la duración de su recuperación, una noticia que trae preocupación al cuerpo técnico galo, comandado por Didier Deschamps, a 45 días de que comience a disputarse el Mundial que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

 Marcel Sabitzer aporta equilibrio y recorrido, características que lo convierten en una pieza habitual dentro de la estructura del equipo.
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El subcampeón de 2022, quien fue sustituido durante el partido del pasado viernes ante el Betis (1-1), tiene afectado un "músculo semitendinoso de la pierna izquierda", que forma parte de los isquiotibiales, según el diagnóstico de los servicios médicos del Real Madrid.

Ahora, su disponibilidad para el técnico del equipo merengue, Álvaro Arbeloa, queda "pendiente de evolución", con la duda de si volverá a jugar con el equipo blanco en alguno de los cinco encuentros restantes de la temporada, entre ellos, el Clásico ante Barcelona de la fecha 35, el próximo 10 de mayo en el Camp Nou. En principio, se perderá el partido de este domingo en Cornellà ante el RCD Espanyol.

Mbappé ya tuvo estuvo afuera de cinco encuentros entre finales de febrero y mediados de marzo por una lesión en la rodilla, aunque arrastraba una racha positiva con seis titularidades seguidas con los madridistas, en las que anotó tres goles.

Francia integra el Grupo I del Mundial 2026 junto a Senegal, Irak y Noruega. Su debut será el 16 de junio ante el equipo africano en Boston.

Los jugadores que se pierden el Mundial 2026

Este domingo se confirmó la lesión del mediocampista neerlandés Xavi Simons, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha durante el partido entre Tottenham y Wolverhampton. La baja del neerlandés se suma a la lista de ausencias confirmadas que incluye a Rodrygo en Brasil y Samú Omorodion en la selección de España. Por el lado de Argentina, Juan Foyth y Joaquín Panichelli tampoco estarán disponibles para Lionel Scaloni tras sufrir roturas de tendón de Aquiles y ligamentos, respectivamente.

Actualmente, una docena de futbolistas permanecen bajo vigilancia médica, como son los casos de Lamine Yamal y el defensor Cristian "Cuti" Romero. La proximidad del Mundial 2026 mantiene en vilo a los directores técnicos de los seleccionados ante la posibilidad de perder a más jugadores en sus equipos por las competencias locales.

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