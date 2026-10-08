8 de octubre de 2026 Inicio
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La empresa que organizó la despedida de Lionel Messi hizo su descargo

Marketing Sports, la productora contratada por la AFA para realizar los homenajes al 10 en el Monumental, explicó que existieron "limitaciones técnicas y operativas" que "impidieron desarrollar el espectáculo en su totalidad" y tal como estaba previsto.

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La despedida a Messi se realizó en un Monumental repleto.

La despedida a Messi se realizó en un Monumental repleto.

Marketing Sports, la productora contratada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para organizar la despedida de Lionel Messi en el Estadio Monumental, difundió un descargo este jueves donde explicó que existieron "limitaciones técnicas y operativas" que "impidieron desarrollar el espectáculo en su totalidad" tal como estaba previsto.

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La producción de la empresa incluyó los shows musicales que se desarrollaron en la previa del partido y en el entretiempo; el recibimiento de los jugadores con efectos especiales y pirotecnia; la ceremonia del Himno Nacional Argentino; el homenaje al minuto 10 del encuentro, y el espectáculo de cierre con la participación especial de Grupo Cali.

En su comunicado, Marketing Sports señaló que "la pantalla led con la que habitualmente cuenta el estadio Monumental fue retirada tres días después del anuncio de AFA sobre la realización de la despedida". "Frente a esta situación, propusimos instalar una alternativa dentro del campo de juego, iniciativa que no recibió la autorización del club anfitrión", remarcó.

Como resultado, "esta limitación impidió proyectar el emotivo video homenaje especialmente producido para la ocasión, así como acompañar las diferentes presentaciones artísticas con los recursos audiovisuales previstos, fundamentales para acercar la experiencia a todos los sectores del estadio".

El rosarino se despidió junto a su familia y a los campeones del mundo y la Selección argentina.

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La empresa añadió que "tampoco se autorizó la instalación de un escenario central y, en consecuencia, fue necesario adaptar el montaje y reubicar las presentaciones musicales en espacios laterales, próximos a los bancos de suplentes", lo que "dificultó su visibilidad, tanto para Lionel como para gran parte del público".

"La operación del sonido y de la iluminación del estadio se encontraba a cargo del equipo técnico del Club Atlético River Plate, fuera del control directo de nuestra productora. Esto limitó nuestro accionar eficiente a fin de evitar interrupciones del evento en distintos momentos", indicó Marketing Sports, que también habló de "restricciones" por parte del club.

Respecto a la sorpresa preparada para el cierre, que consistía en una presentación del Grupo Cali y terminó abruptamente, la productora explicó que "durante el primer tema se produjo un corte en el suministro eléctrico provisto por el Club Atlético River Plate, que dejó sin continuidad este emotivo momento".

"A continuación, el personal del estadio activó la iluminación general, lo que provocó la salida del público e impidió completar el cierre previsto. Esta interrupción fue ajena a las decisiones y al control operativo de Marketing Sports. Lamentamos profundamente que Lionel, su familia y los hinchas no hayan podido disfrutar íntegramente del homenaje preparado con tanta dedicación", expresó la empresa.

"Nuestro objetivo fue, desde el primer día, ofrecer un homenaje inolvidable. Reafirmamos nuestro compromiso con AFA y con la producción de eventos que estén a la altura de la historia y de los protagonistas del fútbol argentino", concluyó.

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