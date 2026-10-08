8 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Tras la goleada con Argentina, el gobierno de Burkina Faso anunció que se meterá en el fútbol y se arriesga a una sanción de la FIFA

El país situado en África Occidental perdió 7-0 ante la Albiceleste y su presidente criticó a la FIFA por el traslado "de urgencia" de los jugadores a la Argentina. "Debemos intervenir, estemos suspendidos o no, para organizar y cuidar mejor las cosas", consideró.

Por
Ibrahim Traoré

Ibrahim Traoré, el presidente de Burkina Faso.

El saludo entre el 10 de Suiza y Leo Messi en pleno Mundial 2026.
Te puede interesar:

Jugó contra la Selección argentina en el Mundial 2026 y fue condenado por un certificado de Covid: qué pasó

"Ya sea en infraestructura, cobertura de gastos y demás, veremos cómo hacer las cosas de otra manera", sostuvo el mandatario y detalló que ya lo había hablado con el presidente de la Federación de Fútbol de Burkina Faso, Oumarou Sawadogo. Sin embargo, la FIFA sanciona la intervención de "terceros".

El artículo 14 de los estatutos de la FIFA establece que las Federaciones deben "gestionar sus asuntos de forma independiente y garantizar que dichos asuntos no se vean influidos por terceros". Las posibles sanciones pueden ir desde una suspensión a una expulsión de la Casa Madre, como se deja constancia en los artículos 16 y 17.

Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso.

Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso.

Traoré realizó el anuncio en una audiencia para celebrar la medalla de plata lograda por la Sub 15 femenina en la Copa Africana Escolar disputada en abril pasado en Zimbabue, según publicaron los medios RMC Sport y Afrique Sports.

"Es cierto que nuestro fútbol está enfermo y encontraremos los remedios. Porque, para volver a invertir, también hay que curar el mal. Y creo que esta semana tendremos decisiones importantes que tomar para que todo pueda avanzar", deslizó el jefe de Estado desde la capital del país, Uagadugú.

La Selección de Burkina Faso.

La Selección de Burkina Faso.

El presidente de Burkina Faso adelantó: "Tal vez aparezcan novedades y haremos todo lo posible para cuidar, sobre todo, a los jóvenes que son ustedes. Para prepararlos para las futuras competencias, para que vivan de su profesión y también para que honren la bandera de Burkina Faso dondequiera que vayan".

Traoré consideró que en el deporte comienza "la lucha contra todos los males" y explicó: "Una juventud que practica deporte será necesariamente una juventud sana de espíritu, físicamente apta y capaz de participar, en todos los niveles, en el desarrollo de nuestra patria".

Burkina Faso perdió 7-0 ante Argentina.

Burkina Faso perdió 7-0 ante Argentina.

La selección de Burkina Faso nunca disputó un Mundial, llegó a ser subcampeón de la Copa Africana de Naciones en 2013 y ocupa el puesto 62 del ranking FIFA, por encima de selecciones que disputaron la reciente Copa del Mundo como Irak, Cabo Verde, Jordania, Curazao, Haití y Nueva Zelanda.

Las críticas a la FIFA por los manejos previos al partido con la Selección argentina

El presidente de Burkina Faso criticó a la FIFA por trasladar "de urgencia" a la Selección nacional desde África hasta América y hacerlos pasar "casi 24 horas sin dormir" antes del partido. El mandatario le agradeció al equipo, compuesto en su mayoría por sub-23, porque "asumieron el desafío y salvaron a Burkina Faso" de sanciones y suspensiones.

Burkina Faso en África Occidental.

Burkina Faso en África Occidental.

"Fueron a enfrentarse a personas a las que el día anterior veían por televisión. Esos jóvenes estaban frente al televisor viendo a grandes jugadores argentinos actuar en los principales clubes de Europa. De pronto, se encontraron en un estadio con capacidad para 80 mil personas, jugando contra ellos. Pero por patriotismo fueron a salvar una situación", destacó Traoré.

El jefe de Estado africano reconoció que al ver el partido quedó "impresionado" y vio el "potencial" de la juventud de su país. "Eso me motiva a volver a involucrarme en el deporte en general y en el fútbol en particular", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La despedida a Messi se realizó en un Monumental repleto.

La empresa que organizó la despedida de Messi hizo su descargo

Messi fue quien pidió cambiar la fecha del casamiento de Tini y De Paul.

"Fue por Lionel Messi": la determinante modificación del casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

El astro del fútbol recibe la pelota de parte del juez chileno Fernando Véjar.

Video inédito: se viralizó la insólita pregunta que le hizo el árbitro a Messi durante su despedida

El gesto dejó a la vista el vínculo cercano que construyó con buena parte del plantel.

El mensaje más picante de Messi: se filtró la dedicatoria que le hizo a un compañero de la Selección

El emotivo gesto de los hijos de Messi.

No hay palabras: el emotivo gesto de Thiago, Ciro y Mateo en el vestuario tras la despedida de Lionel Messi

Neymar y Messi, en un video juntos.

"Borrachos": el inédito video de Messi en una fiesta que mostró Neymar

Rating Cero

La China Suárez y un video bailando: Hoy es un gran día

Bailando en las redes, La China Suárez celebró el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara: "Es un gran día"

La conductora despidió al cantautor con un emotivo mensaje y recordó el vínculo con su nieta Ámbar.

Marcela Tinayre recordó a Piero, con quien tuvo un vínculo especial: "Se fue un..."

Varias denuncias de acoso que salpicó al ex de Flor Vigna.

Un ex de Flor Vigna, envuelto en una ola de denuncias por presunto acoso en el ambiente de la danza: qué pasó

Las cenizas de Héctor Alterio descansarán en el Panteón de Actores en la Chacarita.

Héctor Alterio regresa a Buenos Aires: sus cenizas descansarán en el Cementerio de la Chacarita

Emotivo reencuentro de Callejero Fino con su hijo de 9 años.

Callejero Fino volvió a su casa y se reencontró con su hijo Karim Yadiel: así fue el conmovedor momento

A cuatro años de la separación, Zaira Nara sorprendió al confirmar su reconciliación con el padre de sus hijos.
play

"Oculté la verdad": la confesión de Zaira Nara sobre su reconciliación con Jakob Von Plessen

últimas noticias

El saludo entre el 10 de Suiza y Leo Messi en pleno Mundial 2026.

Jugó contra la Selección argentina en el Mundial 2026 y fue condenado por un certificado de Covid: qué pasó

Hace 7 minutos
Nicolás Maduro y Cilia Flores.

EEUU amplió la acusación contra Maduro y su esposa: enfrentan cargos por "torturas"

Hace 13 minutos
La China Suárez y un video bailando: Hoy es un gran día

Bailando en las redes, La China Suárez celebró el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara: "Es un gran día"

Hace 16 minutos
La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y Pensiones No Contributivas, este viernes 9 de octubre

Hace 19 minutos
Un cliente solicitó el cambio de una TV y ante una respuesta negativa, volvió con la barra brava de su club. 

Pidió el cambio de una TV y, ante la negativa del local, volvió con la barra brava de su club

Hace 21 minutos