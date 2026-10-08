Tras la goleada con Argentina, el gobierno de Burkina Faso anunció que se meterá en el fútbol y se arriesga a una sanción de la FIFA

El país situado en África Occidental perdió 7-0 ante la Albiceleste y su presidente criticó a la FIFA por el traslado "de urgencia" de los jugadores a la Argentina. "Debemos intervenir, estemos suspendidos o no, para organizar y cuidar mejor las cosas", consideró.

Tras la derrota de la Selección de Burkina Faso por 7-0 ante Argentina , el presidente africano Ibrahim Traoré anunció que el gobierno intervendrá "para organizar mejor las cosas y cuidarlas mejor" y anunció: " Vamos a poner energía para que la gente se sienta más cómoda y pueda entregarse más ".

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"Ya sea en infraestructura, cobertura de gastos y demás , veremos cómo hacer las cosas de otra manera", sostuvo el mandatario y detalló que ya lo había hablado con el presidente de la Federación de Fútbol de Burkina Faso, Oumarou Sawadogo . Sin embargo, la FIFA sanciona la intervención de "terceros".

El artículo 14 de los estatutos de la FIFA establece que las Federaciones deben "gestionar sus asuntos de forma independiente y garantizar que dichos asuntos no se vean influidos por terceros" . Las posibles sanciones pueden ir desde una suspensión a una expulsión de la Casa Madre, como se deja constancia en los artículos 16 y 17.

Traoré realizó el anuncio en una audiencia para celebrar la medalla de plata lograda por la Sub 15 femenina en la Copa Africana Escolar disputada en abril pasado en Zimbabue, según publicaron los medios RMC Sport y Afrique Sports.

"Es cierto que nuestro fútbol está enfermo y encontraremos los remedios. Porque, para volver a invertir, también hay que curar el mal. Y creo que esta semana tendremos decisiones importantes que tomar para que todo pueda avanzar ", deslizó el jefe de Estado desde la capital del país, Uagadugú.

La Selección de Burkina Faso.

El presidente de Burkina Faso adelantó: "Tal vez aparezcan novedades y haremos todo lo posible para cuidar, sobre todo, a los jóvenes que son ustedes. Para prepararlos para las futuras competencias, para que vivan de su profesión y también para que honren la bandera de Burkina Faso dondequiera que vayan".

Traoré consideró que en el deporte comienza "la lucha contra todos los males" y explicó: "Una juventud que practica deporte será necesariamente una juventud sana de espíritu, físicamente apta y capaz de participar, en todos los niveles, en el desarrollo de nuestra patria".

Burkina Faso perdió 7-0 ante Argentina.

La selección de Burkina Faso nunca disputó un Mundial, llegó a ser subcampeón de la Copa Africana de Naciones en 2013 y ocupa el puesto 62 del ranking FIFA, por encima de selecciones que disputaron la reciente Copa del Mundo como Irak, Cabo Verde, Jordania, Curazao, Haití y Nueva Zelanda.

Las críticas a la FIFA por los manejos previos al partido con la Selección argentina

El presidente de Burkina Faso criticó a la FIFA por trasladar "de urgencia" a la Selección nacional desde África hasta América y hacerlos pasar "casi 24 horas sin dormir" antes del partido. El mandatario le agradeció al equipo, compuesto en su mayoría por sub-23, porque "asumieron el desafío y salvaron a Burkina Faso" de sanciones y suspensiones.

Burkina Faso en África Occidental. Google Maps

"Fueron a enfrentarse a personas a las que el día anterior veían por televisión. Esos jóvenes estaban frente al televisor viendo a grandes jugadores argentinos actuar en los principales clubes de Europa. De pronto, se encontraron en un estadio con capacidad para 80 mil personas, jugando contra ellos. Pero por patriotismo fueron a salvar una situación", destacó Traoré.

El jefe de Estado africano reconoció que al ver el partido quedó "impresionado" y vio el "potencial" de la juventud de su país. "Eso me motiva a volver a involucrarme en el deporte en general y en el fútbol en particular", concluyó.