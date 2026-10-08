Video inédito: se viralizó la insólita pregunta que le hizo el árbitro a Messi durante su despedida

Una inesperada conversación en los segundos finales del partido ante Benín dejó al descubierto un detalle que pasó inadvertido en la transmisión televisiva.

Lionel Messi protagonizó un momento inesperado durante su despedida de la Selección argentina en el Estadio Monumental . En las últimas horas, se viralizó un video que muestra un particular intercambio con el árbitro chileno Fernando Véjar , una escena que pasó inadvertida en la transmisión de televisión.

El episodio ocurrió en los segundos finales del partido ante Benín , cuando el capitán argentino ejecutó un tiro libre que terminó por encima del travesaño. Antes de señalar el final del encuentro, Véjar se acercó a Messi para hacerle una pregunta insólita.

Según trascendió en las últimas horas, el árbitro le consultó al rosarino si quería jugar un minuto más de tiempo adicional o prefería terminar el partido . El gesto tuvo especial significado por tratarse de la última presentación del futbolista con la Albiceleste en el Monumental.

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, Messi le indicó que ya estaba bien y que podía finalizar el encuentro . La breve conversación, que no se había visto en la transmisión televisiva, terminó con el pitazo definitivo del juez chileno y el cierre de una noche cargada de emoción.

Pero hubo otro detalle que llamó la atención: después del partido, Fernando Véjar le entregó a Messi la pelota del encuentro y las tarjetas que había utilizado para dirigirlo . Los obsequios quedaron como recuerdos de una despedida histórica para el capitán argentino y los hinchas de la Selección.

Se conocieron los gestos solidarios de Messi con los empleados de la AFA

En medio de las repercusiones por su despedida, Julián Camino, exintegrante del cuerpo técnico de Alejandro Sabella, reveló detalles desconocidos sobre los gestos solidarios de Lionel Messi con los empleados de la AFA. Durante una entrevista en el streaming No juegan con nadie, destacó la humildad y generosidad del capitán.

"Messi ha ayudado mucho a los empleados del predio de la AFA. Hacía regalos, sorteos, siempre muy presente, lo mismo dividiendo los premios. Todo ese grupo tenía grandes gestos", aseguró Camino. Entre las iniciativas mencionadas se encontraban sorteos de motos, regalos y premios para los trabajadores del predio de Ezeiza.

El exayudante de Sabella también resaltó el comportamiento del futbolista durante el ciclo de la Selección Argentina entre 2011 y 2014. "En ningún momento nos puso un reparo. Siempre nos apoyó y nunca nos hizo a un costado a pesar de las falencias", afirmó sobre el trato del rosarino con los integrantes del cuerpo técnico.

Camino recordó además la cercanía que existía durante los viajes internacionales, donde Messi y otros referentes del plantel compartían partidas de truco con los entrenadores. Según relató, los futbolistas invitaban habitualmente a los colaboradores, entre ellos Claudio Gugnali, a participar de esos momentos de distensión.

Finalmente, el excolaborador recordó una anécdota relacionada con la camiseta que Messi utilizó ante Bélgica en el Mundial de Brasil 2014. "Le pedí una camiseta y me la robaron. En el vestuario la dejó tirada, le pregunté y obviamente me la dio. Me la llevé sin lavarla y a los días me la firmó", contó Camino sobre una prenda que posteriormente perdió en un robo.