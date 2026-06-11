El PRO cruzó a Adorni y pidió "cuidar el cambio": "No tiene ninguna justificación posible" El principal aliado del oficialismo consideró que el jefe de Gabinete cometió "una falta grave" al afirmar "que no ocultó" ninguno de sus bienes y "después admitir que sí lo hizo". "En un momento histórico como este, hay que estar a la altura", deslizó. Por Agregar C5N en









El PRO le reclamó a Adorni que actúe con "transparencia".

La declaración jurada que presentó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las explicaciones que dio para justificar su patrimonio fueron cuestionadas por gran parte del arco político, incluidos sectores tradicionalmente aliados al Gobierno. En línea con las críticas de Patricia Bullrich, el PRO difundió un duro comunicado donde le reclamó "transparencia" para "cuidar el cambio".

"Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible", afirmó el partido amarillo luego de que el funcionario reconociera en una entrevista que tenía ahorros sin declarar por más de u$s500.000.

El PRO expresó preocupación por el impacto que pueden tener estas revelaciones en la gestión libertaria y dio a entender que, si Adorni no se maneja con la responsabilidad y transparencia que requiere el cargo, debería dar un paso al costado. La crítica también alcanza por elevación al presidente Javier Milei, el principal defensor del jefe de Gabinete dentro del Gobierno.

"En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura. No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige", concluyó.

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En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos… — PRO (@proargentina) June 11, 2026 Los cuestionamientos del PRO se ubican en la misma línea que los de Patricia Bullrich, quien abandonó el partido para afiliarse a La Libertad Avanza después de asumir como ministra de Seguridad de Milei. "Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado", afirmó la senadora a C5N.

En una entrevista que dio este miércoles a LN+, atribuyó las inconsistencias al "error de haber ahorrado en negro" junto a su esposa, Bettina Angeletti, durante su actividad en el sector privado. Sin embargo, cuando se presentó ante el Congreso en abril pasado, había asegurado que todos sus bienes estaban declarados y "nunca existió ocultación alguna". Noticia en desarrollo.-