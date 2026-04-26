La confesión de Franco Colapinto que emocionó a todos en el Road Show 2026 El piloto se refirió a la posibilidad de tener a su familia presente en el evento, ya que muchos de ellos no lo pueden acompañar por un tema de distancias. Por + Seguir en







Franco Colapinto volvió a Argentina.

El piloto Franco Colapinto se mostró muy feliz por la posibilidad de correr en el país en una exhibición en la Ciudad de Buenos Aires y resaltó que tuvo la chance de invitar a su familia, pero a quienes no pudieron ir nunca a verlo, como es el caso de su abuela.

“Traer un Fórmula 1 a Argentina también es para mi familia porque mi vieja y mi viejo vienen, pero mi abuela no puede. Que sea acá tan cerca de su casa es algo muy lindo, que me pueda ver y me pueda disfrutar”, expresó y emocionó a todos los presentes.

Y contó lo feliz que estaba: “Todavía no la vi, llegó temprano porque no quería perderse nada. Es algo que me hace muy feliz, que pueda verme haciendo mi deporte y lo que más amo”.