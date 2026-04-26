La confesión de Franco Colapinto que emocionó a todos en el Road Show 2026

El piloto Franco Colapinto se mostró muy feliz por la posibilidad de correr en el país en una exhibición en la Ciudad de Buenos Aires y resaltó que tuvo la chance de invitar a su familia, pero a quienes no pudieron ir nunca a verlo, como es el caso de su abuela.
“Traer un Fórmula 1 a Argentina también es para mi familia porque mi vieja y mi viejo vienen, pero mi abuela no puede. Que sea acá tan cerca de su casa es algo muy lindo, que me pueda ver y me pueda disfrutar”, expresó y emocionó a todos los presentes.
Y contó lo feliz que estaba: “Todavía no la vi, llegó temprano porque no quería perderse nada. Es algo que me hace muy feliz, que pueda verme haciendo mi deporte y lo que más amo”.
Al margen familiar, sumó: “Esto me genera algo muy lindo, muy especial, tener a tantos argentinos que me estuvieron bancando. Que se dé la oportunidad ahora que tenemos un break me puso muy feliz, me da muchas energías, me recarga un poquito. Es algo muy lindo y espero que tengan un buen día”.