26 de abril de 2026 Inicio
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Colapinto, en la previa del Road Show: "Vamos a mostrarle a la F1 lo que generamos para tener una carrera en Argentina"

El piloto argentino se refirió a la cantidad de personas que asistieron al evento y se ilusionó con el regreso del evento al país: "Estoy muy feliz de haber venido acá porque era algo que quería hacer hace mucho tiempo, es un orgullo enorme".

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Colapinto llegó al evento.

El piloto Franco Colapinto habló en la previa del evento en el que correrá por la ciudad de Buenos Aires e hizo hincapié en la posibilidad de volver a tener un Gran Premio en el país: "Ojalá que pueda mostrarle A la Fórmula 1 lo que generamos”.

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El evento reunió a más de 500 mil personas en Palermo y el oriundo de Pilar agradeció por el apoyo en la transmisión de Disney: “Es una locura, estoy muy feliz de haber venido acá porque era algo que quería hacer hace mucho tiempo”.

“Ver un Fan Zone en Argentina es un orgullo enorme. Sé que es un esfuerzo enorme venir hasta acá, es domingo y algunos vienen desde provincias”, indicó. Luego de marcó la importancia de un nuevo GP en el país, ya que el próximo año se logró volver a tener Moto GP.

“Ojalá que pueda mostrarle a la Fórmula 1 lo que generamos y que volvamos dentro de muy poquito a tener la fórmula 1 en Argentina”, expresó con emoción.

“Esto me genera algo muy lindo, muy especial, tener a tantos argentinos que me estuvieron bancando. Que se dé la oportunidad ahora que tenemos un break me puso muy feliz, me da muchas energías, me recarga un poquito. Es algo muy lindo y espero que tengan un buen día”, agregó el piloto.

Y sumó: “Si bien era mi sueño ser el piloto, gracias a lo que yo conseguí, esa pizca de a saber que pude poner un poco en el automovilismo argentino, me pone muy contento, feliz por lo que se generó”.

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