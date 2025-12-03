3 de diciembre de 2025 Inicio
La confianza de Dibu Martínez en la previa del sorteo del Mundial 2026: "Tengo más ilusión de este que del anterior"

El arquero habló del sentimiento de los jugadores en la previa de la Copa del Mundo, en la que el equipo de Lionel Scaloni buscará la cuarta estrella. "Cuando juego con la Selección argentina siento que la pelota no entra, tengo todo un país y a mi familia atrás".

Dibu Martínez aseguró que el postre entero de toda mi carrera fue siempre jugar con la Selección argentina.

Dibu Martínez aseguró que "el postre entero de toda mi carrera fue siempre jugar con la Selección argentina".

Mientras los ojos del mundo miran con ansiedad a Washington D.C., donde este viernes se realizará el sorteo del Mundial 2026, Emiliano "Dibu" Martínez habló del sentimiento de los jugadores en la previa de la Copa del Mundo, en la que la Selección argentina buscará la cuarta estrella. "Tengo más ilusión de este que del anterior", aseguró.

El arquero participó a través de videollamada del evento "AFA as a Global Brand, The Power of a Brand" en Nueva York, conducido por su colega de los tres palos, Sergio Goycochea. Se trató de una cita en la que la entidad madre del fútbol argentino buscó mostrar el crecimiento internacional de su marca y presentar avances del programa AFA Global.

Allí, el marplatense destacó la pasión de los jugadores ante la cita máxima. "No solo yo, la mayoría de los que jugaron un Mundial tienen ese bichito en la panza, que es difícil de explicar, pero tengo más ilusión de este que del anterior", explicó.

Dibu Martínez reconoció que hace terapia y que lo ayuda mucho en su desarrollo deportivo.

Dibu Martínez reconoció que hace terapia y que lo ayuda mucho en su desarrollo deportivo.

"Ganar títulos individuales o con mi club es como la frutilla del postre, pero el postre entero de toda mi carrera fue siempre jugar con la Selección argentina", subrayó Dibu, y expresó que "cuando juego con la Selección siento que la pelota no entra, tengo todo un país y a mi familia atrás".

Sobre su preparación física y mental, el arquero de Aston Villa reveló: "Lo mío va más allá. Tengo un físico privilegiado, puedo jugar a los dos días. Vas a jugar 60 partidos como si no hubiera un Mundial al final de la temporada, porque si no es difícil rendir al 100%".

Javier Milei no viajará a Washington para el sorteo del Mundial

El presidente Javier Milei no asistirá al sorteo de la Copa del Mundo 2026, que se realizará el 5 de diciembre en Washington, según informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aunque no explicó los motivos de su ausencia. El mandatario había sido invitado al evento por el propio Donald Trump.

"El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar sorteo del mundial de fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington DC", publicó Adorni en su cuenta de X.

El sorteo de la próxima Copa del Mundo, que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos, se realizará a partir de las 14 en la sala principal del Kennedy Center, en Washington DC, un auditorio que fue puesto a disposición por Trump gracias a su vínculo con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

En la ceremonia FIFA sorteará los grupos del Mundial 2026, el primero que contará con 48 selecciones y sedes distribuidas entre los tres países organizadores. El acto reunirá a autoridades deportivas, funcionarios invitados y representantes de los países participantes.

