Trascendió el futbolista "tapado" que Scaloni podría llevar al Mundial 2026: quién es El entrenador de la Selección argentina todavía tiene unos meses por delante para definir la lista de convocados, y un jugador de gran presente en Europa empieza a surgir como alternativa.







Scaloni piensa en la lista de la Selección argentina para la Copa del Mundo. @Argentina

El defensor Valentín Gómez atraviesa un gran momento en Europa.

En el partido ante Girona por LaLiga, marcó su primer gol con la camiseta del Betis y redondeó una gran actuación.

El técnico Manuel Pellegrini y medios españoles destacaron que se adaptó a jugar como lateral izquierdo.

En este contexto, podría consolidarse como una alternativa seria para Lionel Scaloni y la Selección argentina de cara al Mundial 2026. Lionel Scaloni tiene unos seis meses por delante para armar la lista de convocados de la Selección argentina al Mundial de 2026. Entre los campeones del mundo que mantienen su puesto y las jóvenes promesas que piden pista, trascendió que el DT podría llamar a un futbolista "tapado".

Se trata de Valentín Gómez, el defensor de 22 años que surgió de Vélez y hoy tiene un gran presente en Europa. Después del empate con Girona por LaLiga, donde el argentino marcó el único gol de su equipo, el entrenador chileno Manuel Pellegrini destacó su actuación en conferencia de prensa.

"Lo veo de central y de lateral. Ha demostrado que puede jugar sin problemas y lo ha hecho en Argentina. Valentín volvió a responder a las expectativas y por la capacidad que tiene, no tiene problema de jugar en esas dos posiciones", señaló tras hacerlo jugar como lateral izquierdo.

Valentín Gómez en Betis Redes sociales Los medios deportivos españoles también se hicieron eco del gran momento del argentino, a quien Diario AS definió como "el último éxito de Pellegrini", y Estadio Deportivo le dio una puntuación de 9. En este contexto, Scaloni podría considerarlo como una seria alternativa para la banda izquierda.

La temporada de Valentín Gómez Tras su frustrada llegada a Udinese y un conflicto con el empresario Foster Gillett, Valentín Gómez desembarcó en el Real Betis a fines de julio de este año, después de pagarle unos 5,5 millones de euros a Vélez por su cláusula de rescisión. El club de Liniers todavía conserva un 10% de sus derechos.