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Gran Hermano: Charlotte Caniggia rompió el reglamento y generó polémica por lo que hizo

La mediática sorprendió con su acción y quedó bajo la lupa por una situación que desató fuertes cuestionamientos entre los seguidores del programa.

Charlotte Caniggia es una de las protagonistas del reality y volvió a ser el centro de atención.

Charlotte Caniggia es una de las protagonistas del reality y volvió a ser el centro de atención.

Charlotte Caniggia quedó envuelta en una nueva controversia dentro de Gran Hermano: Generación Dorada luego de descubrir que tenía dinero en efectivo entre sus pertenencias, algo que está expresamente prohibido por el reglamento del reality de Telefe. El episodio ocurrió mientras conversaba con Sebastián “Cola” Almeida en el jardín de la casa.

El conductor se mostró furioso con los participantes.
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Todo comenzó cuando la mediática sintió una molestia en uno de los bolsillos de su pantalón. Al revisar qué era lo que la incomodaba, encontró varios billetes y reaccionó con sorpresa: “¡Ay, tengo plata!”, exclamó frente a las cámaras. Luego contó el dinero y aseguró que tenía alrededor de $7.000.

La situación llamó la atención porque el ingreso de dinero está vedado para todos los participantes. Según mostraron las cámaras de Gran Hermano y replicaron medios del ámbito, Charlotte exhibió los billetes con total naturalidad mientras su compañero le advertía: “No, no se puede. Metela en el bolsillo”.

El momento se viralizó rápidamente en redes sociales y abrió un debate entre los seguidores del programa sobre los controles de producción. Varios usuarios se preguntaron cómo el dinero logró ingresar a la casa sin ser detectado durante las revisiones previas al aislamiento.

Solange Abraham podría volver a ser expulsada de Gran Hermano

Mientras el caso de Charlotte genera repercusiones, otra participante quedó en el centro de la tormenta. Solange Abraham, que regresó recientemente a la competencia tras la salida voluntaria de Gladys La Bomba Tucumana, podría enfrentar una nueva expulsión por brindar información sensible del exterior.

La participante mantuvo una conversación con Cinzia en la que deslizó comentarios sobre la percepción de algunos jugadores fuera de la casa. Entre otras frases, sostuvo que necesitaba conocer a los nuevos participantes porque “ahí está la clave”, una declaración que fue interpretada como una referencia al apoyo que tendrían determinados concursantes entre el público.

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Además, Solange dejó entrever cuáles son sus objetivos dentro del juego y apuntó indirectamente contra Emanuel Di Gioia. “Solo necesitamos que caiga en placa”, afirmó en más de una oportunidad, una frase que para muchos seguidores del reality supone información estratégica obtenida durante su permanencia fuera del programa.

La polémica creció porque días atrás Lola Tomaszeuski fue expulsada por revelar datos externos relacionados con estrategias de juego. Por ese motivo, varios analistas y panelistas vinculados al universo de Gran Hermano consideran que la producción podría verse obligada a aplicar un criterio similar para evitar cuestionamientos.

Según remarcaron distintos programas de espectáculos y portales especializados, si Solange fuera expulsada nuevamente establecería un hecho sin precedentes en la historia reciente del formato. La participante ya había sido eliminada previamente y su regreso fue considerado una excepción inédita dentro de esta edición de Gran Hermano.

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