Javier Milei no viajará a Washington para el sorteo del Mundial

Por
El presidente Javier Milei no asistirá al sorteo de la Copa del Mundo 2026, que se realizará el 5 de diciembre en Washington, según informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aunque no explicó los motivos de su ausencia. El mandatario había sido invitado al evento por el propio Donald Trump.

Rolando Graña.
"El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar sorteo del mundial de fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington DC", publicó Adorni en su cuenta de X.

El sorteo de la próxima Copa del Mundo, que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos, se realizará a partir de las 14 en la sala principal del Kennedy Center, en Washington DC, un auditorio que fue puesto a disposición por Trump gracias a su vínculo con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

En la ceremonia FIFA sorteará los grupos del Mundial 2026, el primero que contará con 48 selecciones y sedes distribuidas entre los tres países organizadores. El acto reunirá a autoridades deportivas, funcionarios invitados y representantes de los países participantes.

Milei tenía previsto asistir también a un evento organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Consejo Empresarial Argentino-estadounidense, en el que iba a exponer sobre los cambios implementados en la Argentina desde su llegada al Gobierno. El tema de la disertación iba a ser: "El caso argentino: El desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo".

