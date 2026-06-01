Lollapalooza Argentina 2027: cuándo es y cómo comprar las entradas

El evento de música más grande del país ya tiene fechas y cronograma de venta para su próxima edición. Comprar en la primera tanda permite acceder al precio más bajo antes de que se anuncie el cartel de artistas.

Lollapalooza Argentina arrancó la preventa de su edición 2027 sin dar a conocer aún ni un nombre del lineup. La organización abrió la venta anticipada bajo la modalidad Early Bird , la instancia de precio más bajo de todo el ciclo de comercialización, pensada para quienes prefieren asegurarse el lugar antes de conocer los artistas confirmados.

El festival celebrará su duodécima edición en el Hipódromo de San Isidro , la sede histórica del evento en el país, y ya tiene fechas definidas. Los abonos dan acceso a los tres días del festival y están disponibles desde $205.000 más service charge , aunque el precio irá aumentando a medida que se agoten los cupos de cada etapa de venta.

La dinámica no es nueva para los fanáticos habituales del festival. Año a año, comprar sin conocer el cartel se convirtió en un ritual entre quienes confían en que la grilla siempre traerá figuras de primer nivel internacional. En la edición anterior desfilaron por los escenarios artistas como Sabrina Carpenter, Tyler the Creator, Chappell Roan y Lewis Capaldi, entre otros.

Cuándo es el Lollapalooza Argentina 2027

La edición 2027 del festival se realizará los días 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, ubicación que mantiene desde el desembarco del evento en la Argentina. Los tres días de festival están cubiertos por un único abono general, sin opciones de entrada por jornada.

Cómo comprar las entradas para el Lollapalooza Argentina 2027

La primera oportunidad de compra está reservada para los integrantes de Lolla FAM, el programa de beneficios para asistentes a cinco o más ediciones anteriores. Ese grupo recibirá por correo electrónico un código único que les habilitará el acceso a una preventa exclusiva el miércoles 3 de junio desde las 10, con posibilidad de adquirir hasta dos abonos a precio Early Bird. La ventana durará 24 horas o hasta agotar el stock disponible.

Al día siguiente, el jueves 4 de junio a las 10, comenzará la venta general Early Bird, abierta al público sin necesidad de código previo. En simultáneo se activará la preventa exclusiva para clientes Visa Santander, también a partir del 4 de junio, con la ventaja adicional de poder pagar en hasta 6 cuotas sin interés. Esa instancia también tendrá una duración de 24 horas o hasta agotar el cupo.

Lollapalooza Redes sociales

Una vez agotada cada etapa, el sistema avanza automáticamente a la siguiente preventa con precio más alto, por lo que comprar en las primeras instancias garantiza el mejor valor disponible. Los usuarios de Mi Personal pueden además solicitar un código de descuento del 15% a través de la aplicación, sujeto a disponibilidad de stock. Hay que recordar que la única plataforma oficial habilitada para la compra es AllAccess.