De jugar un Mundial con Argentina a ser DT de otra selección y disputar la Copa del Mundo en 2026 No se le pudo dar con la Albiceleste, pero el exfutbolista irá en busca de revancha. Su objetivo es que el equipo que dirige gane el máximo torneo por primera vez en su historia.







El exdefensor Mauricio Pochettino jugó el Mundial de Corea-Japón 2002 con la Selección argentina.

En 2026 volverá a disputar una Copa del Mundo, pero esta vez como DT de los Estados Unidos.

Según adelantó, el objetivo es que su equipo gane el Mundial por primera vez en su historia.

"Es importante pensar en grande", afirmó. El Mundial 2026 está cada vez más cerca y todos los planteles buscan llegar de la mejor manera posible. Para muchos será su debut, pero otros buscarán revancha, como un exfutbolista que jugó la Copa del Mundo con Argentina y ahora quiere ganarla como entrenador de otra selección.

Se trata de Mauricio Pochettino, actual DT de Estados Unidos que disputó el Mundial de Corea-Japón 2002. Después de dirigir al Tottenham, PSG y Chelsea, entre otros clubes, esta es su primera experiencia a nivel de selecciones y ya dejó claro el objetivo: salir campeón del mundo.

"La meta es ganar el Mundial. Para mí, se trata de ganar. Creo que si no ganás, ¿qué importa? Si quedás segundo, nadie lo recuerda. Y creo que deberíamos aspirar a ganarlo. Después, si llegaste a una Semifinal y por diferentes factores no se pudo ganar, se le debe dar un valor. Es importante pensar en grande", afirmó.

En ese sentido, señaló que después de la Copa Oro, donde perdió la final con México, el combinado de Estados Unidos "empezó a subir sus estándares de competencia". "Estos partidos son un poco la prueba y la oportunidad de muchos jugadores para pelear un lugar en la Copa del Mundo", explicó en diálogo con el periodista Andrés Cantor.

pochettino "Yo creo que el fútbol está instalado porque el crecimiento es enorme. Se necesita que la gente que toma decisiones siga haciendo cambios en el calendario de la MLS. Yo creo que va a llegar poco a poco. El Mundial es una gran oportunidad para seguir transmitiendo y esparciendo ese poder que tiene el fútbol", concluyó.