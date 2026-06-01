1 de junio de 2026 Inicio
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El día que Tim Payne jugó contra un equipo argentino: pocos lo sabían

El inesperado vínculo entre el futbolista neozelandés y el fútbol de nuestro país se remonta a una histórica cita internacional.

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El lateral neozelandes ya había jugado contra un equipo argentino.

El lateral neozelandes ya había jugado contra un equipo argentino.

Tim Payne era el jugador menos conocido del Mundial 2026 hasta que Valen Scarsini, popularmente identificado como Scarso en las redes sociales, impulsó una iniciativa para que se hiciera viral. En medio del furor por el futbolista, algunos recordaron que el protagonista en esta historia jugó contra un equipo argentino años atrás.

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Tim Payne 2

Luego de que San Lorenzo ganara la Copa Libertadores en 2014, disputó el Mundial de Clubes y en la ronda de semifinales tuvo que enfrentar al Auckland City, equipo donde jugada el ahora famoso Tim Payne. El encuentro finalizó 2-1 a favor de los de Boedo.

El día que Tim Payne jugó contra San Lorenzo por el Mundial de Clubes

El paso de Tim Payne por el fútbol tiene un capítulo muy especial que lo conecta directamente con el fútbol argentino. A finales de 2014, el futbolista neozelandés formaba parte del plantel de Auckland City, el modesto equipo de Oceanía que viajó a Marruecos para disputar el Mundial de Clubes y que terminó convirtiéndose en la máxima revelación de aquella edición del torneo.

Tras superar las fases previas contra todo pronóstico, el conjunto oceánico se ganó el derecho de medir fuerzas en las semifinales contra San Lorenzo de Almagro, que llegaba como el flamante campeón de la Copa Libertadores de América. En aquel encuentro disputado en la ciudad de Marrakech, Payne disputó los 120 minutos en los que los de Boedo terminaron avanzando a su primera y única final del mundo.

Tim Payne San Lorenzo

Aquel duelo quedó grabado en la memoria de los hinchas santos por el sufrimiento que padecieron ante un rival muy inferior. El Auckland City, con su orden táctico, se plantó ante el equipo dirigido por Edgardo Bauza y logró estirar la definición hasta el tiempo extra tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios, gracias a los goles de Pablo Barrientos para San Lorenzo y Ángel Berlanga para el Auckland City.

Finalmente, un gol agónico de Mauro Matos en el tiempo suplementario le dio la victoria por 2 a 1 a San Lorenzo, que logró el pase a la final contra el Real Madrid y despertó del sueño al cuadro neozelandés. Aunque a Tim Payne no le tocó ser el futbolista mas relevante del encuentro, años más tarde, ganaría una inesperada popularidad mundial nacida desde la Argentina.

A pesar de la lógica frustración por haber quedado a las puertas de la gran final, la participación de Tim Payne y su equipo en la cita mundialista no terminó allí. Pocos días después, el Auckland City se enfrentó al Cruz Azul de México en el partido por el tercer y cuarto puesto, logrando una histórica victoria por penales tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

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