La Ciudad de Buenos Aires prohibió los recibimientos con papelitos en las canchas de fútbol La resolución del Comité de Seguridad porteño detalla que la medida tiene "carácter preventivo y resulta de aplicación inmediata, debiendo los clubes arbitrar los medios necesarios para su efectivo cumplimiento". Durante el último Superclásico una butaca de la tribuna de la Centenario Alta se prendió fuego y causó temor entre los hinchas. Por + Seguir en







Se tiraron 70 toneladas de papelitos en el último Superclásico.

El Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad de Buenos Aires dispuso este miércoles la prohibición de la utilización de papeles para los recibimientos en los estadios porteños. La resolución se conoce luego de lo ocurrido durante el último Superclásico, donde una butaca de la tribuna de la Centenario Alta se prendió fuego y causó temor entre los hinchas.

“La presente medida tiene carácter preventivo y resulta de aplicación inmediata, debiendo los clubes arbitrar los medios necesarios para su efectivo cumplimiento”, señala el escrito remitido a todos los clubes localidades dentro de CABA.

incendio river El momento del incendio en una de las tribunas del Monumental durante el Superclásico.

En el mismo, aclaran que "no se otorgarán autorizaciones, en lo sucesivo, para acciones de festejo que contemplen la utilización de los mencionados elementos” y detallaron que su aplicación será “en tribunas, plateas y demás sectores destinados al público asistente, en todos los estadios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Video: así fue el histórico recibimiento de River en el Superclásico Los simpatizantes del equipo de Núñez, quienes agotaron las entradas para asistir al Monumental, realizaron un recibimiento histórico con la reedición de una vieja costumbre de la década del noventa.