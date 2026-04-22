22 de abril de 2026 Inicio
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La Ciudad de Buenos Aires prohibió los recibimientos con papelitos en las canchas de fútbol

La resolución del Comité de Seguridad porteño detalla que la medida tiene "carácter preventivo y resulta de aplicación inmediata, debiendo los clubes arbitrar los medios necesarios para su efectivo cumplimiento". Durante el último Superclásico una butaca de la tribuna de la Centenario Alta se prendió fuego y causó temor entre los hinchas.

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Se tiraron 70 toneladas de papelitos en el último Superclásico. 

Se tiraron 70 toneladas de papelitos en el último Superclásico. 

El Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad de Buenos Aires dispuso este miércoles la prohibición de la utilización de papeles para los recibimientos en los estadios porteños. La resolución se conoce luego de lo ocurrido durante el último Superclásico, donde una butaca de la tribuna de la Centenario Alta se prendió fuego y causó temor entre los hinchas.

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“La presente medida tiene carácter preventivo y resulta de aplicación inmediata, debiendo los clubes arbitrar los medios necesarios para su efectivo cumplimiento”, señala el escrito remitido a todos los clubes localidades dentro de CABA.

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El momento del incendio en una de las tribunas del Monumental durante el Supercl&aacute;sico.&nbsp;

El momento del incendio en una de las tribunas del Monumental durante el Superclásico.

En el mismo, aclaran que "no se otorgarán autorizaciones, en lo sucesivo, para acciones de festejo que contemplen la utilización de los mencionados elementos” y detallaron que su aplicación será “en tribunas, plateas y demás sectores destinados al público asistente, en todos los estadios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Video: así fue el histórico recibimiento de River en el Superclásico

Los simpatizantes del equipo de Núñez, quienes agotaron las entradas para asistir al Monumental, realizaron un recibimiento histórico con la reedición de una vieja costumbre de la década del noventa.

Al momento que los equipos dirigidos por Eduardo Coudet y Claudio Úbeda salieron por el túnel principal, se encontraron en las tribunas con un escenario pocas veces visto: 40 toneladas de papelitos y una bandera especial que no había sido revelada

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El hito no se vivió solo en las tribunas, ya que se trató del primer Superclásico que disputó River luego de la salida de Marcelo Gallardo, que en su segunda etapa en el club nunca encontró el vuelo futbolístico que supo tener en su era gloriosa donde coronó a nivel internacional dos veces la Copa Libertadores, dos veces la Recopa Sudamericana y una vez la Copa Sudamericana.

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