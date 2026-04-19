Video: el impresionante recibimiento de los hinchas de River para el Superclásico contra Boca

La hinchada de River recibió con un gran color al equipo en el estadio Monumental para el Superclásico contra Boca, en el que el Millonario perdió 1-0 por la fecha 15 del torneo Apertura 2026 con un gol de Leandro Paredes de penal.
Los simpatizantes del Millonario recibieron al equipo a puro color en el Monumental, de cara al clásico con el Xeneize por el torneo Apertura 2026.
La hinchada de River recibió con un gran color al equipo en el estadio Monumental para el Superclásico contra Boca, en el que el Millonario perdió 1-0 por la fecha 15 del torneo Apertura 2026 con un gol de Leandro Paredes de penal.
Los simpatizantes del equipo de Núñez, quienes agotaron las entradas para asistir al Monumental, realizaron un recibimiento histórico con la reedición de una vieja costumbre de la década del noventa.
Al momento que los equipos dirigidos por Eduardo Coudet y Claudio Úbeda salieron por el túnel principal, se encontraron en las tribunas con un escenario pocas veces visto: 40 toneladas de papelitos y una bandera especial que no había sido revelada
El hito no se vivió solo en las tribunas, ya que se trató del primer Superclásico que disputó River luego de la salida de Marcelo Gallardo, que en su segunda etapa en el club nunca encontró el vuelo futbolístico que supo tener en su era gloriosa donde coronó a nivel internacional dos veces la Copa Libertadores, dos veces la Recopa Sudamericana y una vez la Copa Sudamericana.