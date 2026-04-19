Video: el impresionante recibimiento de los hinchas de River para el Superclásico contra Boca Los simpatizantes del Millonario recibieron al equipo a puro color en el Monumental, de cara al clásico con el Xeneize por el torneo Apertura 2026. Por + Seguir en







River y un gran recibimiento en el Monumental. X (@RiverPlate)

La hinchada de River recibió con un gran color al equipo en el estadio Monumental para el Superclásico contra Boca, en el que el Millonario perdió 1-0 por la fecha 15 del torneo Apertura 2026 con un gol de Leandro Paredes de penal.

Los simpatizantes del equipo de Núñez, quienes agotaron las entradas para asistir al Monumental, realizaron un recibimiento histórico con la reedición de una vieja costumbre de la década del noventa.

Embed ¡¡¡HISTÓRICA LLUVIA DE PAPELITOS EN EL MONUMENTAL PARA RECIBIR A RIVER ANTE BOCA!!! ¡¡MÁGICO MOMENTO!!



El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/eI5Lbg0L14 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2026 Al momento que los equipos dirigidos por Eduardo Coudet y Claudio Úbeda salieron por el túnel principal, se encontraron en las tribunas con un escenario pocas veces visto: 40 toneladas de papelitos y una bandera especial que no había sido revelada