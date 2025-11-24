La AFA analiza sancionar a Estudiantes por el pasillo de espaldas a Rosario Central El árbitro del encuentro, Pablo Dóvalo, elevó un informe al Tribunal de Disciplina porque "no se cumplió el protocolo". Ahora, la entidad debe determinar si la actitud de los jugadores del Pincha califica como "incitación a la violencia". Por







El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) evalúa sancionar a Estudiantes de La Plata por el pasillo de espaldas con el que recibió a Rosario Central, designado campeón de la Liga 2025, en la previa del partido por octavos de final del Clausura que terminó con triunfo del Pincha por 1 a 0.

La inusual imagen fue un gesto de protesta por parte de los jugadores luego de que la AFA, encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia, los obligara a realizar un "pasillo del campeón" a pesar de que el gesto es voluntario y no está establecido en el reglamento del fútbol argentino.

El árbitro del partido, Pablo Dóvalo, había adelantado que elevaría un informe sobre el tema al Tribunal de Disciplina. "A mí me informaron un protocolo y ese protocolo no se cumplió. Me dieron instrucciones específicas de cómo debía ser el pasillo. Al observarlo, no vi que haya sido de esa manera", explicó a ESPN.

También señaló que los jugadores de Estudiantes no le avisaron con anticipación lo que tenían planeado hacer, aunque sí notó conversaciones en el túnel entre los futbolistas de ambos equipos. Según videos que trascendieron, el plantel del Pincha le anticipó la protesta a sus colegas y les explicó que no era contra ellos, sino contra la AFA.

Embed ¡ESTUDIANTES LE HIZO EL PASILLO DE CAMPEÓN A ROSARIO CENTRAL DE ESPALDAS!



Luego de que Dóvalo presentara el informe, la situación quedó en manos del Tribunal de Disciplina, que ahora deberá determinar si la actitud de Estudiantes constituye "incitación a la violencia", una figura contemplada en la normativa disciplinaria de la AFA. Las sanciones podrían ser disciplinarias y económicas.