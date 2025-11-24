24 de noviembre de 2025 Inicio
La AFA analiza sancionar a Estudiantes por el pasillo de espaldas a Rosario Central

El árbitro del encuentro, Pablo Dóvalo, elevó un informe al Tribunal de Disciplina porque "no se cumplió el protocolo". Ahora, la entidad debe determinar si la actitud de los jugadores del Pincha califica como "incitación a la violencia".

Estudiantes podría ser sancionado por el espaldazo ante Central.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) evalúa sancionar a Estudiantes de La Plata por el pasillo de espaldas con el que recibió a Rosario Central, designado campeón de la Liga 2025, en la previa del partido por octavos de final del Clausura que terminó con triunfo del Pincha por 1 a 0.

El Mundial 2026 ya tiene a la gran mayoría de sus clasificados.
La peor selección de la Copa del Mundo: está en el puesto 86 y jugará el Mundial 2026

El árbitro del partido, Pablo Dóvalo, había adelantado que elevaría un informe sobre el tema al Tribunal de Disciplina. "A mí me informaron un protocolo y ese protocolo no se cumplió. Me dieron instrucciones específicas de cómo debía ser el pasillo. Al observarlo, no vi que haya sido de esa manera", explicó a ESPN.

También señaló que los jugadores de Estudiantes no le avisaron con anticipación lo que tenían planeado hacer, aunque sí notó conversaciones en el túnel entre los futbolistas de ambos equipos. Según videos que trascendieron, el plantel del Pincha le anticipó la protesta a sus colegas y les explicó que no era contra ellos, sino contra la AFA.

Luego de que Dóvalo presentara el informe, la situación quedó en manos del Tribunal de Disciplina, que ahora deberá determinar si la actitud de Estudiantes constituye "incitación a la violencia", una figura contemplada en la normativa disciplinaria de la AFA. Las sanciones podrían ser disciplinarias y económicas.

A esto se suma que el entrenador Eduardo Domínguez y los jugadores se ausentaron de la conferencia de prensa posterior al partido. En este caso, el artículo 51 del reglamento de la Liga Profesional establece "una multa económica equivalente al valor bruto de 250 entradas generales".

