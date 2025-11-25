Acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania: avanzan las negociaciones, pero todavía faltan detalles A casi cuatro años de la invasión por parte de Moscú, delegados del gobierno de Estados Unidos dialogan en Abu Dhabi con representantes rusos. Volodímir Zelenski viaja esta semana a Washington para definir aspectos clave. Por







Según el gobierno de Estados Unidos, falta poco para alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

A casi cuatro años de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el gobierno de Estados Unidos afirmó que las negociaciones de un acuerdo de paz ha logrado "enormes avances", aunque todavía quedan detalles que, si bien "no son insuperables", deben resolverse y requerirán "más conversaciones" entre los tres países.

"Durante la última semana, Estados Unidos ha logrado enormes avances hacia un acuerdo de paz al lograr que Ucrania y Rusia se sienten a la mesa de negociaciones. Hay algunos detalles delicados, pero no insuperables, que deben resolverse y que requerirán más conversaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos", expresó este martes la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en su cuenta de X.

La afirmación de la funcionaria coincide con la del secretario de Estado, Marco Rubio, quien sostuvo el domingo en Ginebra que "los asuntos pendientes no son insalvables, solo necesitamos más tiempo del que tenemos hoy".

Las negociaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, que se iniciaron el lunes, continuaban este martes secretamente en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, donde buscan conseguir un alto al fuego.

Ucrania habría aceptado la propuesta de paz negociada por la administración de Donald Trump, con algunos detalles menores aún por resolver, según medios estadounidenses y diplomáticos. El presidente Volodímir Zelenski viajará a Washington esta semana a concluir el acuerdo, basada en los 19 puntos redactados en las conversaciones en Suiza.