Jorge Rial explotó tras la eliminación de River ante Racing: "Tiren abajo la estatua de Marcelo Gallardo" El conductor de Argenzuela se mostró disconforme por el rendimiento del equipo luego de haber perdido en octavos de final de la Liga Profesional y pidió que saquen el reconocimiento al actual DT. "Desde que está, no ganó más nada", indicó.







Jorge Rial apuntó contra la dirigencia de River.

El conductor de Argenzuela, Jorge Rial, se refirió a la derrota de River ante Racing por los octavos de final de la Liga Profesional y consideró que el rendimiento de Marcelo Gallardo no era positivo, por ese motivo pidió que quiten la estatua que está en la institución.

El equipo de Gustavo Costas le ganó al Millonario por 3 a 2 en el estadio Presidente Perón y pasó a cuartos de final. Esta eliminación no es la primera del año, ya que quedaron afuera de la Copa Libertadores contra Palmeiras y en Copa Argentina en semifinales con Independiente Rivadavia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Radio10/status/1993312412553167079&partner=&hide_thread=false "SI VENÍS ASÍ TE HAGO ECHAR POR SEGURIDAD"



La advertencia de @rialjorge a @maurofederico: el código de vestimenta para la mesa de #Argenzuela en los Martín Fierro. pic.twitter.com/oEzPpn6N7A — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) November 25, 2025 Ante este momento de River, que también perdió el Superclásico, Rial opinó en Radio 10: “La primera medida de esta dirigencia, ya tuvo que fue renovar el contrato que fue todo marketing, fue bancar porque sabían que perdía con Boca. Lo siguiente tiene que ser tirar abajo la estatua. Tengo los huevos al plato de decirlo”.

Y agregó: “La tirás a la mierda. Mandá una grúa. Es estéticamente una mierda, es fea, es mufa. ¿Cómo van a dejar que el opositor haga la estatua? ¿Dónde lo visto?”.

“Falta nada más que diga ‘el faro espiritual, el padre de todos los riverplantenses. Gallardo no ganó un solo campeonato más después de la estatua. Vamos muchachos, tiren abajo esa estatua”, concluyó con enojo.