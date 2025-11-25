El conductor de Argenzuela, Jorge Rial, se refirió a la derrota de River ante Racing por los octavos de final de la Liga Profesional y consideró que el rendimiento de Marcelo Gallardo no era positivo, por ese motivo pidió que quiten la estatua que está en la institución.
El equipo de Gustavo Costas le ganó al Millonario por 3 a 2 en el estadio Presidente Perón y pasó a cuartos de final. Esta eliminación no es la primera del año, ya que quedaron afuera de la Copa Libertadores contra Palmeiras y en Copa Argentina en semifinales con Independiente Rivadavia.
Ante este momento de River, que también perdió el Superclásico, Rial opinó en Radio 10: “La primera medida de esta dirigencia, ya tuvo que fue renovar el contrato que fue todo marketing, fue bancar porque sabían que perdía con Boca. Lo siguiente tiene que ser tirar abajo la estatua. Tengo los huevos al plato de decirlo”.
Y agregó: “La tirás a la mierda. Mandá una grúa. Es estéticamente una mierda, es fea, es mufa. ¿Cómo van a dejar que el opositor haga la estatua? ¿Dónde lo visto?”.
“Falta nada más que diga ‘el faro espiritual, el padre de todos los riverplantenses. Gallardo no ganó un solo campeonato más después de la estatua. Vamos muchachos, tiren abajo esa estatua”, concluyó con enojo.
River perdió 3-2 con Racing en un partidazo en el estadio Presidente Perón, en el marco de los octavos de final del torneo Clausura 2025. De esta manera, quedó eliminado del campeonato, extendió su racha sin victorias y complicó más su clasificación a la Copa Libertadores 2026, mientras que la Academia se metió en la siguiente ronda, donde enfrentará al ganador del partido entre Lanús y Tigre.
Santiago Solari, Lucas Martínez Quarta en contra y Adrián Martínez anotaron los goles de la Academia e Ian Subiabre y Juan Fernando Quintero lo hicieron para el Millonario. El árbitro fue Facundo Tello.