IR A
IR A

Jorge Rial explotó tras la eliminación de River ante Racing: "Tiren abajo la estatua de Marcelo Gallardo"

El conductor de Argenzuela se mostró disconforme por el rendimiento del equipo luego de haber perdido en octavos de final de la Liga Profesional y pidió que saquen el reconocimiento al actual DT. "Desde que está, no ganó más nada", indicó.

Jorge Rial apuntó contra la dirigencia de River.

Jorge Rial apuntó contra la dirigencia de River.

El conductor de Argenzuela, Jorge Rial, se refirió a la derrota de River ante Racing por los octavos de final de la Liga Profesional y consideró que el rendimiento de Marcelo Gallardo no era positivo, por ese motivo pidió que quiten la estatua que está en la institución.

Colapinto de paseo en góndola por Las Vegas con Christine GZ
Te puede interesar:

La divertida cita de Franco Colapinto con Christine GZ en Las Vegas: paseo en góndola y serenata

El equipo de Gustavo Costas le ganó al Millonario por 3 a 2 en el estadio Presidente Perón y pasó a cuartos de final. Esta eliminación no es la primera del año, ya que quedaron afuera de la Copa Libertadores contra Palmeiras y en Copa Argentina en semifinales con Independiente Rivadavia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Radio10/status/1993312412553167079&partner=&hide_thread=false

Ante este momento de River, que también perdió el Superclásico, Rial opinó en Radio 10: “La primera medida de esta dirigencia, ya tuvo que fue renovar el contrato que fue todo marketing, fue bancar porque sabían que perdía con Boca. Lo siguiente tiene que ser tirar abajo la estatua. Tengo los huevos al plato de decirlo”.

Y agregó: “La tirás a la mierda. Mandá una grúa. Es estéticamente una mierda, es fea, es mufa. ¿Cómo van a dejar que el opositor haga la estatua? ¿Dónde lo visto?”.

“Falta nada más que diga ‘el faro espiritual, el padre de todos los riverplantenses. Gallardo no ganó un solo campeonato más después de la estatua. Vamos muchachos, tiren abajo esa estatua”, concluyó con enojo.

River perdió 3-2 sobre el final contra Racing en un partidazo en Avellaneda y quedó eliminado del torneo Clausura 2025

River perdió 3-2 con Racing en un partidazo en el estadio Presidente Perón, en el marco de los octavos de final del torneo Clausura 2025. De esta manera, quedó eliminado del campeonato, extendió su racha sin victorias y complicó más su clasificación a la Copa Libertadores 2026, mientras que la Academia se metió en la siguiente ronda, donde enfrentará al ganador del partido entre Lanús y Tigre.

Santiago Solari, Lucas Martínez Quarta en contra y Adrián Martínez anotaron los goles de la Academia e Ian Subiabre y Juan Fernando Quintero lo hicieron para el Millonario. El árbitro fue Facundo Tello.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La primera entrega de Stranger Things 5 se estrenará el 26 de noviembre. 

La curiosa campaña en la vía pública de Netflix por el estreno de Stranger Things 5: "Cuando conocimos a 11..."

Los hermanos Gallagher en su segunda fecha en Buenos Aires. 

Oasis en Argentina: un reencuentro a la altura del mito

últimas noticias

El hecho se produjo en el Museo del Louvre.

Francia: detuvieron a otros cuatro sospechosos por el robo en el Museo del Louvre

Hace 11 minutos
¿Cómo es la manzana de las luces, el rincón de CABA que combina historia y arquitectura y está en el centro de la ciudad?. 

Cómo es la manzana de las luces, el rincón de CABA que combina historia y arquitectura y está en el centro de la ciudad

Hace 31 minutos
Las postales recientes de ambos paseando en Nueva York fortalecieron la idea de una reconciliación.

Tras 11 años, una famosa pareja de Hollywood estaría por casarse: quiénes son y por qué surgió el rumor

Hace 31 minutos
Los enfoques preventivos contemplan no solo la atención médica tradicional, sino también el fortalecimiento de la vida social.

Revelado: por qué la soledad puede ser uno de los grandes enemigos de la longevidad

Hace 31 minutos
Arabians Tonka puede conseguirse en tiendas online por alrededor de 300.000 pesos.

Este es el perfume favorito de Leandro Paredes: cuánto sale

Hace 31 minutos