Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no funcionan Los trabajadores realizan abstención de tareas y no prestan servicio por conflictos internos. Por







Cuatro líneas de colectivo realizan paro de colectivos.

Cuatro líneas de colectivos realizan abstención de tareas en medio de conflictos gremiales y esto afecta a miles de usuarios, ya que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se trata de los colectivos 271, 373, 384 y 514.

La medida de fuerza fue tomada por los trabajadores y, si bien no fueron confirmados los motivos, los conflictos internos tienen que ver con temas internos. Las empresas que se manifiestan son la General Tomás Guido S.A.C.I.F. y Almirante Brown.

El paro de colectivos afecta a los barrios Avellaneda, Quilmes, Adrogué y Burzaco, y aclararon que el paro es por tiempo indeterminado.