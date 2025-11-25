25 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no funcionan

Los trabajadores realizan abstención de tareas y no prestan servicio por conflictos internos.

Por
Cuatro líneas de colectivo realizan paro de colectivos.

Cuatro líneas de colectivo realizan paro de colectivos.

Cuatro líneas de colectivos realizan abstención de tareas en medio de conflictos gremiales y esto afecta a miles de usuarios, ya que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se trata de los colectivos 271, 373, 384 y 514.

Te puede interesar:

Los trabajadores de la línea 60 realizan una protesta salarial y piden una recomposición

La medida de fuerza fue tomada por los trabajadores y, si bien no fueron confirmados los motivos, los conflictos internos tienen que ver con temas internos. Las empresas que se manifiestan son la General Tomás Guido S.A.C.I.F. y Almirante Brown.

El paro de colectivos afecta a los barrios Avellaneda, Quilmes, Adrogué y Burzaco, y aclararon que el paro es por tiempo indeterminado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Trambus comenzó su período de prueba hasta su inauguración definitiva en 2026.

Nuevo transporte público en la Ciudad: cuál es el recorrido del Trambus y cuánto cuesta

play

El tren Sarmiento cambia sus horarios tras el descarrilamiento: en hora pico, un tren cada 14 minutos

La UTA amenazó con un paro de colectivos.

La UTA amenazó con un paro de colectivos por el conflicto salarial: "El Gobierno será responsable"

play

Nueva jornada de demoras y cancelaciones en el Tren Sarmiento tras el descarrilamiento

play

Siguen los problemas en el tren Sarmiento tras el descarrilamiento: circula con demoras y cancelaciones

play

Se oficializó el aumento de colectivos en el AMBA: en qué líneas se aplica

Rating Cero

Las postales recientes de ambos paseando en Nueva York fortalecieron la idea de una reconciliación.

Tras 11 años, una famosa pareja de Hollywood estaría por casarse: quiénes son y por qué surgió el rumor

El Silencio del Pantano se estrenó en 2020 en Netflix. 
play

La protagoniza Luis Zahera, está en Netflix y es una película de suspenso muy buena

Marta del Castillo desapareció en Sevilla el 24 de enero de 2009.
play

Netflix: es una docuserie de solo 3 capítulos que conmociona con un asesinato real

De Brito confirmó la separación de Miranda!: La versión que yo tengo es...

De Brito confirmó la separación de Miranda!: "La versión que yo tengo es..."

El capitán de la embarcación le pidió a gritos al Puma Rodríguez que se baje del avión.

Escándalo en un avión: expulsaron al Puma Rodríguez tras discutir con la tripulación

Jorge Rial apuntó contra la dirigencia de River.

Rial explotó tras la eliminación de River ante Racing: "Tiren abajo la estatua de Marcelo Gallardo"

últimas noticias

¿Cómo es la manzana de las luces, el rincón de CABA que combina historia y arquitectura y está en el centro de la ciudad?. 

Cómo es la manzana de las luces, el rincón de CABA que combina historia y arquitectura y está en el centro de la ciudad

Hace 18 minutos
Las postales recientes de ambos paseando en Nueva York fortalecieron la idea de una reconciliación.

Tras 11 años, una famosa pareja de Hollywood estaría por casarse: quiénes son y por qué surgió el rumor

Hace 18 minutos
Los enfoques preventivos contemplan no solo la atención médica tradicional, sino también el fortalecimiento de la vida social.

Revelado: por qué la soledad puede ser uno de los grandes enemigos de la longevidad

Hace 18 minutos
Arabians Tonka puede conseguirse en tiendas online por alrededor de 300.000 pesos.

Este es el perfume favorito de Leandro Paredes: cuánto sale

Hace 18 minutos
play
El Silencio del Pantano se estrenó en 2020 en Netflix. 

La protagoniza Luis Zahera, está en Netflix y es una película de suspenso muy buena

Hace 19 minutos