Con un jugador menos, Barracas Central le ganó a Riestra 1-0 en el alargue y está en cuartos de final El Guapo metió un triunfazo en el Bajo Flores, tras bancar el resultado con 10 futbolistas y definir el partido con gol de Blandi. Ahora, espera en la siguiente ronda por el ganador de Unión y Gimnasia LP.







Nicolás Blandi, el héroe de la tarde en el Bajo Flores.

Barracas Central venció 1-0 a Riestra, en el estadio Guillermo Laza, en el Bajo Flores, por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura y clasificó a la siguiente ronda. Con un gol de Nicolás Blandi, tras un jugadón de Tomás Porra, el Guapo metió un triunfazo de visitante y, con un jugador menos por expulsión de Nicolás Guaraz, bancó el resultado y lo ganó en el alargue. Ahora, espera por el ganador de Unión y Gimnasia LP.

GANOOOOOOOO, GANOOOOOO, GANOOOOOO EL GUAPO EN BAJO FLORES.

Deportivo Riestra 0-1 Barracas Central.

Nicolás Blandi convirtió el gol en el minuto 25 del tiempo suplementario.

¡ESTAMOS EN LOS CUARTOS DE FINAL DEL CLAUSURA 2025!



Deportivo Riestra 0-1 Barracas Central.



Nicolás Blandi convirtió el gol en el minuto 25 del tiempo suplementario.



¡ESTAMOS EN LOS CUARTOS DE FINAL DEL CLAUSURA 2025! pic.twitter.com/qE5WvMrArK — Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) November 24, 2025 El equipo que dirige Rubén Insúa demostró garra y coraje ante uno de los mejores equipos del torneo, como el Malevo, que había perdido solo un partido de local durante todo el campeonato. Y uno de los responsables del triunfo tiene nombre y apellido: Marcelo Miño. El arquero de la visita sacó todo lo que le tiraron, fundamentalmente en el segundo tiempo y fue uno de los ejes de la victoria.

Con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia presente siguiendo a su equipo Barracas, en medio del escándalo por la condecoración en escritorio a Rosario Central, Riestra tuvo las mejores chances en los pies de Antony Alonso y Alexander Díaz, pero no era el día del Malevo. Para colmo, su arquero Ignacio Arce debió salir por una lesión en su dedo, tras un desafortunado choque con Facundo Bruera.

chiqui tapia riestra En medio del escándalo con AFA, Chiqui Tapia dijo presente en el Guillermo Laza. El Guapo aguantaba con uno menos por más de media hora, por una infantil roja a Iván Guaraz, por un manotazo en la cara a Jonathan Goitía, y tuvo su recompensa. En una jugada de otro partido del volante Tomás Porra, en el segundo tramo del alargue, Barracas encontró el triunfo, a cinco minutos de ir a los penales: el ex-San Lorenzo eludió a tres jugadores y, de emboquillada, asistió a Blandi para que empujara el balón. Triunfazo del Barraqueño.

De esta manera, el conjunto de Chiqui Tapia cierra una semana histórica: con la clasificación a la Copa Sudamericana 2026 por primera vez en su historia, tras la consagración de Lanús, y el pase a cuartos de final en el Torneo Clausura 2025. Ahora, se medirá con el ganador de la serie entre Unión de Santa Fe y Gimnasia (LP), que se jugará a las 22. Del mismo lado del cuadro se encuentran Estudiantes (LP) y Central Córdoba de Santiago del Estero, quienes se enfrentarán en cuartos.