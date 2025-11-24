24 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Con un jugador menos, Barracas Central le ganó a Riestra 1-0 en el alargue y está en cuartos de final

El Guapo metió un triunfazo en el Bajo Flores, tras bancar el resultado con 10 futbolistas y definir el partido con gol de Blandi. Ahora, espera en la siguiente ronda por el ganador de Unión y Gimnasia LP.

Por
Nicolás Blandi

Nicolás Blandi, el héroe de la tarde en el Bajo Flores.

Barracas Central venció 1-0 a Riestra, en el estadio Guillermo Laza, en el Bajo Flores, por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura y clasificó a la siguiente ronda. Con un gol de Nicolás Blandi, tras un jugadón de Tomás Porra, el Guapo metió un triunfazo de visitante y, con un jugador menos por expulsión de Nicolás Guaraz, bancó el resultado y lo ganó en el alargue. Ahora, espera por el ganador de Unión y Gimnasia LP.

River perdió con Racing en Avellaneda.
Te puede interesar:

River perdió 3-2 sobre el final contra Racing en un partidazo en Avellaneda y quedó eliminado del Clausura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/barracascentral/status/1993088408630001930&partner=&hide_thread=false

El equipo que dirige Rubén Insúa demostró garra y coraje ante uno de los mejores equipos del torneo, como el Malevo, que había perdido solo un partido de local durante todo el campeonato. Y uno de los responsables del triunfo tiene nombre y apellido: Marcelo Miño. El arquero de la visita sacó todo lo que le tiraron, fundamentalmente en el segundo tiempo y fue uno de los ejes de la victoria.

Con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia presente siguiendo a su equipo Barracas, en medio del escándalo por la condecoración en escritorio a Rosario Central, Riestra tuvo las mejores chances en los pies de Antony Alonso y Alexander Díaz, pero no era el día del Malevo. Para colmo, su arquero Ignacio Arce debió salir por una lesión en su dedo, tras un desafortunado choque con Facundo Bruera.

chiqui tapia riestra
En medio del escándalo con AFA, Chiqui Tapia dijo presente en el Guillermo Laza.

En medio del escándalo con AFA, Chiqui Tapia dijo presente en el Guillermo Laza.

El Guapo aguantaba con uno menos por más de media hora, por una infantil roja a Iván Guaraz, por un manotazo en la cara a Jonathan Goitía, y tuvo su recompensa. En una jugada de otro partido del volante Tomás Porra, en el segundo tramo del alargue, Barracas encontró el triunfo, a cinco minutos de ir a los penales: el ex-San Lorenzo eludió a tres jugadores y, de emboquillada, asistió a Blandi para que empujara el balón. Triunfazo del Barraqueño.

De esta manera, el conjunto de Chiqui Tapia cierra una semana histórica: con la clasificación a la Copa Sudamericana 2026 por primera vez en su historia, tras la consagración de Lanús, y el pase a cuartos de final en el Torneo Clausura 2025. Ahora, se medirá con el ganador de la serie entre Unión de Santa Fe y Gimnasia (LP), que se jugará a las 22. Del mismo lado del cuadro se encuentran Estudiantes (LP) y Central Córdoba de Santiago del Estero, quienes se enfrentarán en cuartos.

tomas porra barracas
Porra ya elude la marca del arquero Nahuel Manganelli, en la previa del gol de Barracas Central.

Porra ya elude la marca del arquero Nahuel Manganelli, en la previa del gol de Barracas Central.

Mirá el resumen de la victoria de Barracas Central en el Bajo Flores

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estudiantes podría ser sancionado por el espaldazo ante Central.

La AFA analiza sancionar a Estudiantes por el pasillo de espaldas a Rosario Central

Racing recibirá a River desde las 19:15 en el Cilindro por los octavos de final del Torneo Clausura

River y Racing se cruzan en un clásico caliente por los octavos de final del Clausura

Agustín Marchesín atajó un penal para Boca contra Talleres.

Video: el penal que atajó Agustín Marchesín para Boca contra Talleres

Miguel Merentiel volvió a ser clave y anotó un doblete para Boca.
play

Boca sigue su buena racha: le ganó 2-0 a Talleres y clasificó a los cuartos de final del Clausura

Rosario Central fue eliminado del Clausura por Estudiantes.
play

Tras la polémica por su título, Rosario Central quedó afuera del torneo Clausura 2025

Estudiantes realizó el pasillo de espaldas contra Rosario Central.

Video: Estudiantes realizó el pasillo a Rosario Central de espaldas tras el polémico título

Rating Cero

Alfano se metió en medio de la eterna pelea entre Wanda y la China.
play

Graciela Alfano defendió a la China Suárez y fulminó a Wanda Nara: "No le creo"

Damián Betular / Sofi Martínez

Tensión en "MasterChef Celebrity": el picante cruce que tuvieron Sofi Martínez y Damián Betular

James Chambers nació en Somerton, cerca de Montego Bay, en 1944.
play

A los 81 años, murió Jimmy Cliff, una leyenda del reggae

Charles vuelve a la acción en una misión universitaria repleta de giros.
play

Netflix: nuevos capítulos de una serie de comedia que le encanta a todos

El perfume reúne notas frutales, florales y amaderada.

Este es el perfume favorito de Zaira Nara: cuánto sale

TNT y Flow confirmaron la segunda temporada de Viudas Negras, con Malena Pichoy y Pilar Gamboa

Confirmado: anuncian la segunda temporada de Viudas Negras con Malena Pichot y Pilar Gamboa

últimas noticias

play
Alfano se metió en medio de la eterna pelea entre Wanda y la China.

Graciela Alfano defendió a la China Suárez y fulminó a Wanda Nara: "No le creo"

Hace 16 minutos
La Ciudad ya impidió el ingreso a 57 deudores de cuotas alimentarias en estadios y recitales

La Ciudad ya impidió el ingreso a 57 deudores de cuotas alimentarias en estadios y recitales

Hace 29 minutos
La monja se calzó las zapatillas y no dudó en ordenar el caos vehicular.

Video: una monja se puso a dirigir el tránsito en pleno centro de Roma

Hace 34 minutos
La imagen del Gobierno crece tras las elecciones y marca su mejor nivel del año

La imagen del Gobierno crece tras las elecciones y marca su mejor nivel del año

Hace 53 minutos
La sanción deberá cumplirse en el Gran Premio de Qatar de este fin de semana.

La sanción a un piloto de Fórmula 1 que podría favorecer a Franco Colapinto: quién es

Hace 55 minutos