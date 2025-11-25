25 de noviembre de 2025 Inicio
La agenda de Javier Milei en Estados Unidos: participará del sorteo del Mundial 2026 y se reunirá con empresarios

El Presidente estará presente en la ceremonia en el Kennedy Center de Washington D.C. el viernes 5 de diciembre. Durante la mañana, hablará ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Consejo Empresarial Argentino-estadounidense.

El mandatario realizará su décimo quinto viaje a EEUU desde que inició su mandato.

El mandatario realizará su décimo quinto viaje a EEUU desde que inició su mandato.

El presidente Javier Milei realizará un nuevo viaje a Estados Unidos, donde participará del sorteo del Mundial 2026 que se realizará el viernes 5 de diciembre en la sala principal del Kennedy Center, en Washington D.C., invitado por el mandatario estadounidense, Donald Trump, y hablará ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Consejo Empresarial Argentino-estadounidense.

Javier Milei encabeza la reunión en la Casa Rosada.
Milei recibió al canciller de Israel para ratificar la relación entre ambos países

Según reveló Liliana Franco en Ámbito, el propio jefe de Estado norteamericano puso a disposición el auditorio gracias a su vínculo con el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

En la ceremonia, la entidad rectora del fútbol mundial sorteará los grupos de la Copa del Mundo, la primera que contará con 48 selecciones y sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá. El acto reunirá a autoridades deportivas, funcionarios invitados y representantes de los países participantes.

Javier Milei Gianni Infantino
Javier Milei se reencontrará con el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

Javier Milei se reencontrará con el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

Por otro lado, previo a su presencia en el sorteo del Mundial, por la mañana, Milei expondrá ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Consejo Empresarial Argentino-estadounidense acerca de los cambios implementados en la Argentina desde su llegada al gobierno.

El tema de la disertación será "El caso argentino: El desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo". Según destacó la Cámara, "el evento destacará las oportunidades para fortalecer la relación comercial entre Estados Unidos y Argentina y las prioridades económicas del presidente Milei".

La audiencia estará compuesta por líderes del sector privado estadounidense y altos funcionarios del gobierno de Washington.

Javier Milei lanza la Argentina Week para seducir fondos e inversores internacionales en Estados Unidos

El Gobierno confirmó la realización de Argentina Week, con la presencia de Javier Milei, para tentar a fondos e inversores internacionales en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.

El encuentro está organizado por la Embajada argentina en ese país, del 9 al 11 de marzo de 2026. El evento de tres días reunirá a bancos y fondos internacionales para exponer el nuevo modelo económico de Argentina y captar oportunidades de inversión.

La iniciativa está liderada por Alec Oxenfork, tiene como objetivo convertirse en una vidriera para la nueva administración del líder de La libertad Avanza (LLA), que será la figura central en una conferencia.

Además, Milei busca mostrar consolidar el interés de la comunidad financiera en Wall Street y convertirlo en inversiones concretas para el desarrollo del país, detallando las reformas y el marco regulatorio que impulsa para garantizar la seguridad jurídica y fomentar el capital extranjero.

La imagen del Gobierno crece tras las elecciones y marca su mejor nivel del año

