Se estrena una nueva serie animada sobre Diego Maradona: todos los detalles

Se trata de una producción de India que adquirió los derechos de propiedad intelectual de los personajes para contar la vida del astro argentino desde sus inicios hasta el estrellato.

Diego Maradona falleció hace cinco años, pero su legado quedará para siempre en la memoria del mundo. Para ello, a modo de homenaje se realizará una nueva serie animada sobre la vida del campeón del mundo, desde sus inicios en el mundo del fútbol hasta llegar a la gloria.

La empresa Reliance Animation de la India se aseguró los derechos de propiedad intelectual de los personajes para desarrollar este proyecto del exjugador de Argentinos Juniors, Boca, Barcelona y Nápoles, entre otros.

Según trascendió, el estudio, con sede en Mumbai, creará una serie para plataformas de streaming y televisión que contará con un guion que pasará desde los primeros años como jugador hasta su estrellato internacional. Por el momento, el proyecto se encuentra en desarrollo, y se anunciarán detalles sobre el equipo creativo, los socios de distribución y el cronograma de lanzamiento.

El acuerdo se dio con SATTVICA S.A, el titular de los derechos de propiedad intelectual de Maradona, con intervención de Bridge Marketing Group Inc, donde contará con momentos clave en la carrera de Maradona, sus luchas personales y su influencia cultural tanto dentro como fuera de la cancha.

Nosotras las hermanas de Diego estamos muy contentas y orgullosas de este nuevo proyecto con una empresa tan prestigiosa como Reliance, con el que buscaremos llegar al público infantil y que todos los niños del mundo conozcan a nuestro hermano”, fue la alegría de Rita Maradona, en representación de la marca.

Por su parte, el director ejecutivo de Reliance Entertainment, Shibasish Sarkar, consideró que “su viaje de resiliencia, pasión y logros trasciende los deportes y creemos que inspirará a audiencias de todo el mundo”.

En tanto, Samuel Nieto, director ejecutivo de Bridge Marketing Group Inc., el agente global de licencias de la marca Diego Maradona, determinó que la asociación “ayudará a extender el legado del gran Diego Maradona en la mente de las futuras generaciones de jóvenes atletas de todo el mundo”. “Será una hermosa historia contada a través de la magia de la animación”, auguró.

El emotivo video de Boca dedicado a Diego Maradona, a cinco años de su muerte

El pasado 30 de octubre Diego Maradona habría cumplido 65 años, pero lamentablemente, aquel 25 de noviembre de 2020, el astro argentino dejó de existir. A cinco años de su muerte, el mundo entero lo recuerda por el legado que dejó dentro y fuera de la cancha. Obviamente, Boca, el club de sus amores, no dejó pasar la oportunidad para recordar un nuevo aniversario de su deceso.

A través de las redes sociales, el Xeneize publicó un emotivo video cargado de historia y sensibilidad, ya que emula una de las imágenes más recordadas del Diez junto a su hija Dalma cuando jugaba en Nápolis, pero que, en esta oportunidad, cuenta con la complicidad de los hinchas de La Boca.

“Pasan las personas, pasan los días, los meses y los años. Todo pasa, menos vos, que seguís siempre acá. Te extrañamos todos los días, Pelu”, publicaron en internet.

En la grabación, se ve a fanáticos del conjunto de La Boca depositan una pequeña margarita sobre la pierna izquierda de la estatua del astro, ubicada en uno de los pasillos internos de la Bombonera. La escena es acompañada por una versión acústica del tema La mano de Dios, que le compuso el cantante cuartetero Rodrigo Bueno.

