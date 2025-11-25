El chofer del micro que volcó en la Ruta 2 quedó detenido por "homicidio culposo"

El chofer del micro que volcó este martes sobre la Ruta 2, a la altura de General Pirán, quedó aprehendido luego de que se confirmara que dos personas murieron y 44 resultaron heridas. La Justicia investiga su responsabilidad en el hecho, ya que las primeras pericias apuntan a un error humano.
Así lo confirmó el fiscal de la causa, Germán Vera Tapia. "El chofer que iba al volante está aprehendido en la Fiscalía, al menos hasta mañana (por el miércoles) que preste declaración. El delito es 'homicidio culposo agravado' por la condición de un vehículo con motor, calificado por más de una muerte", detalló.
El hecho ocurrió minutos antes de las 8, a la altura del kilómetro 325, sentido a Mar del Plata. El colectivo transportaba a unas 56 personas, de las cuales dos fallecieron en el lugar. Otras 44 sufrieron politraumatismos y lesiones, y fueron trasladados a centros de salud de Mar del Plata, General Pirán y Coronel Vidal.
"Es todo preliminar, mañana veremos si da alguna versión de los hechos y si eso se puede constatar con la prueba que está adjuntando Policía Científica en el lugar. El resultado de alcoholemia a ambos choferes es negativo, pero se solicitó extracción sanguínea para toxicológico y demás", explicó el fiscal a TN.
La hipótesis principal se centra en un error humano, ya que ese tramo de la ruta no presenta inconvenientes y no había problemas de visibilidad. Según las primeras versiones, el chofer dijo que se despistó al tratar de esquivar a un auto que se habría cruzado.
Sin embargo, el fiscal señaló que no le consta que haya habido otro vehículo involucrado. "Pude hablar con tres sobrevivientes que están en la carpa. Les pregunté si ellos notaban que iba a alta velocidad el micro o si iba tambaleando y me respondieron que no, que no se dieron cuenta hasta que empezó la caída", explicó.
Después de las primeras pericias, la Policía Científica planteó la teoría de que "aparentemente no giró en la curva, como si se hubiese quedado dormido". "No se ven marcas de vuelco por esquive, se ven marcas de vuelco por seguir derecho", sostuvo Vera Tapia.