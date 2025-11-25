El chofer del micro que volcó en la Ruta 2 quedó detenido por "homicidio culposo" El fiscal Germán Vera Tapia aclaró que la situación es "preliminar" hasta que preste declaración este miércoles. Las primeras pericias indican que despistó tras seguir de largo en una curva, "como si se hubiese quedado dormido". Por







El vuelco dejó dos muertos y al menos 44 heridos de distinta gravedad. X @canal8mdp

El chofer del micro que volcó este martes sobre la Ruta 2, a la altura de General Pirán, quedó aprehendido luego de que se confirmara que dos personas murieron y 44 resultaron heridas. La Justicia investiga su responsabilidad en el hecho, ya que las primeras pericias apuntan a un error humano.

Así lo confirmó el fiscal de la causa, Germán Vera Tapia. "El chofer que iba al volante está aprehendido en la Fiscalía, al menos hasta mañana (por el miércoles) que preste declaración. El delito es 'homicidio culposo agravado' por la condición de un vehículo con motor, calificado por más de una muerte", detalló.

El hecho ocurrió minutos antes de las 8, a la altura del kilómetro 325, sentido a Mar del Plata. El colectivo transportaba a unas 56 personas, de las cuales dos fallecieron en el lugar. Otras 44 sufrieron politraumatismos y lesiones, y fueron trasladados a centros de salud de Mar del Plata, General Pirán y Coronel Vidal.

"Es todo preliminar, mañana veremos si da alguna versión de los hechos y si eso se puede constatar con la prueba que está adjuntando Policía Científica en el lugar. El resultado de alcoholemia a ambos choferes es negativo, pero se solicitó extracción sanguínea para toxicológico y demás", explicó el fiscal a TN.

La hipótesis principal se centra en un error humano, ya que ese tramo de la ruta no presenta inconvenientes y no había problemas de visibilidad. Según las primeras versiones, el chofer dijo que se despistó al tratar de esquivar a un auto que se habría cruzado.