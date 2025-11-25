Qué sanciones podría recibir Estudiantes tras el pasillo de espaldas a Rosario Central y la pelea con la AFA

El conflicto entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Estudiantes de La Plata se trasladó al Tribunal de Disciplina, que deberá determinar si corresponde una sanción por el pasillo de espaldas con el que recibió a Rosario Central y, en caso afirmativo, si debe recaer sobre los jugadores, el club o su presidente, Juan Sebastián Verón.
El expediente se abrió de oficio este lunes, a pesar del feriado, después de que el árbitro Pablo Dóvalo elevara el informe final sobre el partido que se jugó el domingo en el Gigante de Arroyito. "A mí me informaron un protocolo y ese protocolo no se cumplió", explicó a ESPN.
La polémica se originó cuando Estudiantes desmintió la versión de AFA respecto al título de campeón de Liga que se le otorgó a Central. El Pincha negó que se hubiera realizado una votación en el Comité Ejecutivo y, en respuesta, la Asociación le ordenó recibir al Canalla con un "pasillo de honor".
La medida generó debate, ya que se trata de un gesto simbólico y voluntario que no está contemplado en el reglamento de la Liga Profesional. Ante la presión de la AFA, los futbolistas del Pincha cumplieron con el pasillo, pero lo hicieron de espaldas para expresar su descontento.
Qué dice el expediente que la AFA le abrió a Estudiantes
Este lunes, el Tribunal de Disciplina inició actuaciones de oficio a través del Boletín 6793 Bis y señaló que el "protocolo de homenaje" está "previsto en las resoluciones de la Asociación". La AFA difundió una resolución con fecha del 12 de febrero de este año que establece la obligatoriedad del "pasillo de campeón", pero en la metadata del archivo figura que el PDF fue creado el domingo 23, después del partido.
El Tribunal le dio un plazo de 48 horas "al Club Estudiantes de La Plata, a su Comisión Directiva, a su Presidente y al capitán del equipo, Sr. Núñez Santiago Misael" para que "formulen su defensa y/o descargo respecto del eventual incumplimiento de lo dispuesto" en el Boletín Oficial de la polémica.
También le pidió a los jugadores Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pires, Santiago Arazmendia, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Mikel Amondarain y Lucas Alario que "indiquen si han recibido instrucciones sobre la medida adoptada".
En concreto, la AFA busca determinar si la decisión de ponerse de espaldas surgió de los futbolistas o si fue una orden del club, en particular de Verón. Según videos que trascendieron del túnel, el plantel del Pincha le anticipó la protesta a sus colegas de Central y les explicó que no era contra ellos, sino contra la AFA.
Qué sanciones podría recibir Estudiantes por el pasillo a Central
Una vez que Estudiantes presente su descargo, el Tribunal de Disciplina de la AFA deberá determinar si la actitud de los jugadores constituye "incitación a la violencia", una figura contemplada en la normativa disciplinaria de la Asociación, lo que podría dar lugar a sanciones deportivas y económicas.
Sin embargo, no está claro el alcance real que podrían tener las medidas, y tampoco si se dirigirán al club, a Verón o a los jugadores en particular. Entre las versiones que circularon en las últimas horas se mencionó la posibilidad de una multa económica, sanciones deportivas a los 11 titulares e incluso una suspensión al presidente del Pincha.
A esto se suma que el entrenador Eduardo Domínguez y los jugadores se ausentaron de la conferencia de prensa posterior al partido. En este caso, el artículo 51 del reglamento de la Liga Profesional establece "una multa económica equivalente al valor bruto de 250 entradas generales".