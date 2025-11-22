El nuevo posteo de Pablo Toviggino contra Juan Sebastián Verón: "Cuidate mucho boina multicolor"

22 de noviembre de 2025 Inicio
El tesorero de la AFA publicó un comunicado, en el que la organización obliga a Estudiantes de la Plata a hacerle pasillo de campeón a Rosario Central cuando lo viste el domingo en el Gigante de Arroyito, por los octavos de final del Torneo Clausura. Los detalles del reglamento del estatuto.

El cruce se da luego de que la AFA corone campeón a Rosario Central por ser puntero de la tabla anual. 

El cruce se da luego de que la AFA corone campeón a Rosario Central por ser puntero de la tabla anual. 

Crece la polémica entorno a la AFA luego que, de manera sorpresiva, se le entregue un trofeo de campeón a Rosario Central por terminar primero en la tabla anual. Ahora, el tesorero de la asociación, Pablo Toviggino, apuntó nuevamente en redes sociales contra el presidente de Estudiantes de la Plata, Juan Sebastián Verón, que se había mostrado contraria a la decisión.

"Cuidate mucho boina multicolor", le aseguró Toviggino a Verón en X, al compartir un documento donde la AFA obliga al club platense a hacerle pasillo de campeón a Rosario Central cuando lo viste el domingo en el Gigante de Arroyito, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025.

En el mismo posteo, el tesorero de organización ironiza: "Que 2026 Te/Nos Espera. Ahora a cumplir el reglamento, que establece el ente rector, la Asociación del Fútbol Argentino. En Fin...".

"Les informarmos que tal como se viene realizando en las competencias organizadas por la LPF, en el partido del próximo domingo 23 de noviembre entre el Club Atlético Rosario Central y el Club Estudiantes de La Plata, en la salida de los equipos, se realizará un pasillo entre jugadores visitantes y niños escolta correspondientes, para recibir al reciente designado Campeón de Liga Profesional 2025", expone el documento publicado por el tesorero de la AFA, donde detalla que "los directores de partido coordinarán la mencionada acción con ambos equipos".

Qué dice el reglamento sobre la obligatoriedad del "pasillo" a los campeones

El abogado especialista en derecho Deportivo y Administrativo, Marcelo Bee Sellares, señaló en redes sociales que "en el fútbol argentino no existe ninguna exigencia normativa —ni en el Reglamento de la Liga Profesional, ni en el Reglamento General de AFA, ni en el Reglamento del Campeonato— que obligue a un club a realizar un pasillo al equipo campeón".

"El pasillo es una práctica protocolar voluntaria, utilizada de manera esporádica y sin carácter obligatorio. No figura como sanción, deber reglamentario ni requisito disciplinario. Por lo tanto, Estudiantes de La Plata no está jurídicamente obligado a hacer el pasillo a Rosario Central, más allá de consideraciones deportivas, institucionales o simbólicas", concluyó.

La vez que Estudiantes de la Plata le hizo el "pasillo de campeón" a River

El 23 de agosto de 2015, el club platense homenajeó al conjunto de Núñez, que venía de obtener la Copa Libertadores de ese año. Ocurrió durante un partido por el torneo de Primera División en el Estadio Ciudad de La Plata.

Dicho gesto, se trató de "devolución de gentilezas", ya que casi 50 años antes, River le había hecho un pasillo a Estudiantes cuando el equipo platense era campeón intercontinental

