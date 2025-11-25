Flamengo sondeó a una figura de Boca: quién es y qué postura tiene el club El club carioca mandó emisarios para seguir de cerca al jugador, pero todavía no hizo una oferta formal. La relación entre ambas instituciones no es la mejor desde la salida de Agustín Rossi. Por







Flamengo quiere quedarse con una de las figuras de Boca. X (@BocaJrsOficial)

Flamengo está interesado en fichar a Exequiel "Changuito" Zeballos, delantero de Boca.

El club brasileño mandó emisarios para seguirlo de cerca, pero todavía no hizo una oferta formal.

El Xeneize no quiere desarmar el equipo y buscaría retenerlo.

La intención es extenderle el contrato por tres o cuatro años más y subirle la cláusula de rescisión. Boca está pasando un gran momento y eso se refleja en el desempeño de sus jugadores. Ya clasificado a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 y con la mira puesta en la Copa Libertadores 2026, el club recibió la noticia de que Flamengo está sondeando a una de sus figuras.

Se trata de Exequiel "Changuito" Zeballos, quien se destacó en los últimos partidos de la fase regular: convirtió el gol del descuento frente a Belgrano, participó de dos tantos ante Barracas, se afianzó como titular frente a Estudiantes (a quien también le convirtió) y fue figura en el Superclásico ante River. A su vez, también tuvo una gran noche en los octavos de final ante Talleres.

Por todo esto, Flamengo mandó emisarios para verlo jugar, pero todavía no le presentó ninguna oferta formal a Boca. Cabe recordar que la relación entre ambos clubes no es la mejor desde que los brasileños se llevaron libre al arquero Agustín Rossi en 2023, cuando atravesaba un gran momento personal.

Exequiel Zeballos X (@BocaJrsOficial) Por lo pronto, la idea del Xeneize es retener a Zeballos, quien tiene contrato hasta diciembre de 2026, y no desarmar el plantel de cara a la Libertadores del año que viene. La intención es extenderle el vínculo por tres o cuatro años más, mejorar considerablemente su salario y también aumentar la cláusula de rescisión, que actualmente es de 20 millones de dólares.

Flamengo disputará la final de la Libertadores ante Palmeiras El próximo gran desafío para Flamengo es la final de la Copa Libertadores 2025 que jugará el sábado 29 de noviembre frente a Palmeiras. El partido está programado para las 18 (hora argentina) en el Estadio Monumental de Lima, y quien gane obtendrá el cuarto trofeo continental de su historia.

En la previa, se suma un condimento especial: ambos clubes compiten también mano a mano por el título del Brasileirao, y Flamengo puede salir campeón este martes, días antes de la final de Libertadores. Para eso, tiene que ganarle a Atlético Mineiro y esperar una derrota del Palmeiras frente a Gremio.