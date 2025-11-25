25 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Flamengo sondeó a una figura de Boca: quién es y qué postura tiene el club

El club carioca mandó emisarios para seguir de cerca al jugador, pero todavía no hizo una oferta formal. La relación entre ambas instituciones no es la mejor desde la salida de Agustín Rossi.

Por
Flamengo quiere quedarse con una de las figuras de Boca.

Flamengo quiere quedarse con una de las figuras de Boca.

X (@BocaJrsOficial)
  • Flamengo está interesado en fichar a Exequiel "Changuito" Zeballos, delantero de Boca.
  • El club brasileño mandó emisarios para seguirlo de cerca, pero todavía no hizo una oferta formal.
  • El Xeneize no quiere desarmar el equipo y buscaría retenerlo.
  • La intención es extenderle el contrato por tres o cuatro años más y subirle la cláusula de rescisión.

Boca está pasando un gran momento y eso se refleja en el desempeño de sus jugadores. Ya clasificado a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 y con la mira puesta en la Copa Libertadores 2026, el club recibió la noticia de que Flamengo está sondeando a una de sus figuras.

El Millonario no ganó nada en el 2025.
Te puede interesar:

¿Hincha por Boca?: qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Se trata de Exequiel "Changuito" Zeballos, quien se destacó en los últimos partidos de la fase regular: convirtió el gol del descuento frente a Belgrano, participó de dos tantos ante Barracas, se afianzó como titular frente a Estudiantes (a quien también le convirtió) y fue figura en el Superclásico ante River. A su vez, también tuvo una gran noche en los octavos de final ante Talleres.

Por todo esto, Flamengo mandó emisarios para verlo jugar, pero todavía no le presentó ninguna oferta formal a Boca. Cabe recordar que la relación entre ambos clubes no es la mejor desde que los brasileños se llevaron libre al arquero Agustín Rossi en 2023, cuando atravesaba un gran momento personal.

Exequiel Zeballos

Por lo pronto, la idea del Xeneize es retener a Zeballos, quien tiene contrato hasta diciembre de 2026, y no desarmar el plantel de cara a la Libertadores del año que viene. La intención es extenderle el vínculo por tres o cuatro años más, mejorar considerablemente su salario y también aumentar la cláusula de rescisión, que actualmente es de 20 millones de dólares.

Flamengo disputará la final de la Libertadores ante Palmeiras

El próximo gran desafío para Flamengo es la final de la Copa Libertadores 2025 que jugará el sábado 29 de noviembre frente a Palmeiras. El partido está programado para las 18 (hora argentina) en el Estadio Monumental de Lima, y quien gane obtendrá el cuarto trofeo continental de su historia.

En la previa, se suma un condimento especial: ambos clubes compiten también mano a mano por el título del Brasileirao, y Flamengo puede salir campeón este martes, días antes de la final de Libertadores. Para eso, tiene que ganarle a Atlético Mineiro y esperar una derrota del Palmeiras frente a Gremio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Agustín Marchesín atajó un penal para Boca contra Talleres.

Video: el penal que atajó Agustín Marchesín para Boca contra Talleres

Miguel Merentiel volvió a ser clave y anotó un doblete para Boca.
play

Boca sigue su buena racha: le ganó 2-0 a Talleres y clasificó a los cuartos de final del Clausura

El choque de octvos de final entre Boca y Talleres se jugará este domingo desde las 20 en La Bombonera

Boca quiere seguir de racha ante Talleres y meterse en los cuartos de final del Clausura

Uno de los detalles más llamativos fue que entre los dirigidos estaba su hijo.

Pasó por Boca y Racing, trabaja como comentarista y ahora analiza ser DT

Este futbolista salió campeón con Boca en 1999.

Fue campeón con Boca, pintaba para crack y terminó trabajando en un country: quién es

Se agregaron dos torneos nuevos para el 2026.

La AFA confirmó el nuevo formato de los torneos 2026: así se jugará el fútbol argentino

Rating Cero

Dalma Maradona y Gianinna Maradona cambiaron de manera momentánea sus nombres en redes

Dalma y Gianinna cambiaron los nombres de sus cuentas de Instagram, a cinco años de la muerte de Maradona

El25 de noviembre de 2020, el mundo quedó conmocionado luego de que se confirmarasu muerte

El sentido mensaje de los hijos de Diego Maradona, a cinco años de su muerte

Christoforos Papakaliatis produjo y protagonizó este atractivo drama disponible en Netflix. 
play

Tiene menos de 20 capítulos distribuidos en 3 temporadas, está en Netflix y es súper entretenida

Khan recuperó movilidad y energía tras adoptar una rutina saludable.

La impresionante transformación física de un actor que bajó de peso para jugar con sus hijos

Una imagen que captura la esencia pura de la pasión futbolera.

Video: la emoción de Guillermo Francella por el triunfo agónico de Racing frente a River

Alfano se metió en medio de la eterna pelea entre Wanda y la China.
play

Graciela Alfano defendió a la China Suárez y fulminó a Wanda Nara: "No le creo"

últimas noticias

Su muerte quedó grabada en un video captado por el público. 

Tragedia en Brasil: murió el piloto Lurrique Ferrari durante un show de Hot Wheels

Hace 13 minutos
La AFA le pidió a los jugadores que aclaren si recibieron órdenes del club.

Qué sanciones podría recibir Estudiantes tras el pasillo de espaldas a Rosario Central y la pelea con la AFA

Hace 17 minutos
ARCA informó que se puede abonar el monotributo.

Cómo podés pagar el monotributo de ARCA desde tu celular en simples pasos

Hace 22 minutos
La billetera virtual finaliza un beneficio muy especial de noviembre 2025.

Último del mes: cómo aprovechar el beneficio que tiene Cuenta DNI en cines en noviembre 2025

Hace 24 minutos
Dalma Maradona y Gianinna Maradona cambiaron de manera momentánea sus nombres en redes

Dalma y Gianinna cambiaron los nombres de sus cuentas de Instagram, a cinco años de la muerte de Maradona

Hace 29 minutos