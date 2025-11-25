IR A
Ángel de Brito confirmó la separación de Miranda!: "La versión que yo tengo es..."

Cada vez son más fuertes los rumores de que Ale Sergi y Juliana Gattas no seguirán adelante una de las bandas pop más reconocidas de la Argentina. Una noticia que sorprendió a sus seguidores y que, esperan, que salgan los protagonistas a aclarar.

Tras el éxito de los dos conciertos en el estadio de Ferro, Miranda! vuelve a ser noticia, pero en esta ocasión por un fuerte rumor que ronda a la banda: su separación. El conductor Ángel de Brito aseguró en su programa de streaming que tanto Ale Sergi y Juliana Gattas no seguirán adelante con el proyecto.

"Finalmente, está confirmada, la información que venía dando que es la separación hasta próximo aviso", contó Ángel en el segmento de #ÁngelResponde, si bien todavía queda un recital de Miranda! para el próximo 20 de diciembre.

En principio "se filtró que se despedían, que el año que viene no van a tocar", detalló el conductor y mostró una imagen donde se podía leer "último show hasta 2027, 20 de diciembre". Según Ángel, ese comunicado "salió por el costadito, después cuando vieron esto salieron corriendo, medio que se les filtró".

Una de las hipótesis es que en realidad se toman un tiempo para componer nueva música, pero Ángel de Brito remarcó que "la versión que yo tengo es que Ale Sergi está hinchado los huevos de Juliana porque él es superprolijo y ella es más volada, está en otra sintonía".

"De hecho se notó esto en el show del sábado, Juliana estaba como de muy mal humor, evidente fallaba algo que le molestaba", sentenció.

