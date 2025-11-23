Video: Estudiantes realizó el pasillo a Rosario Central de espaldas tras el polémico título

Los futbolistas del Pincha expusieron su rechazo a la copa que la AFA le entregó al Canalla por finalizar primero en la tabla anual.

Los futbolistas de Estudiantes de La Plata repudiaron la copa que le entregó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a Rosario Central por finalizar en la primera posición de la tabla anual en la temporada 2025 y realizaron el pasillo al Canalla de espaldas , en el marco del partido que llevaron adelante este domingo por los octavos de final del torneo Clausura.

El jugador Ángel Di María encabezó a los futbolistas de Rosario Central que ingresaron al campo de juego del estadio Gigante de Arroyito. En ese momento, los titulares de Estudiantes se dieron vuelta con las manos hacia atrás , en señal de rechazo del título del conjunto santafesino.

El pasillo de campeón del Pincha se produjo luego de que el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino , publicara en su cuenta de la red social X una carta de la Liga Profesional dirigida al club platense y Rosario Central, en la que se informó que se llevaría adelante la ceremonia.

En tanto, previamente Estudiantes advirtió en X que no se realizó ninguna votación para que la AFA le entregue el trofeo a Rosario Central: "El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025".

Para sorpresa de todos los hinchas, la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA) le entregó un trofeo de campeón a Rosario Central el jueves por terminar primero en la tabla anual. La entrega de la copa fue realizada esta tarde en la reunión del Comité Ejecutivo, donde se resolvió reconocer al Canalla como el mejor equipo de la temporada 2025 pese a no jugar con todos los equipos que integran la Primera.

Al encuentro, realizado en el predio de Lionel Andrés Messi, también asistieron el presidente de la institución rosarina, Gonzalo Belloso, Ángel Di María y Ariel Holan. Central finalizó como líder de la Zona B tanto en el Apertura como en el Clausura y fue líder de la Tabla Anual con 66 puntos, 4 por encima de Boca.

“Es un plan que viene hace varios años el de volver a incorporar al campeón anual, de acá al futuro. Este torneo se suma al Apertura, al Clausura y a la Copa de Campeones y volverá a estar el Campeón Anual y se reconoció al actual”, afirmó Gonzalo Belloso, mandatario del Canalla, en diálogo con TNT Sports.

Luego agregó: “Super merecido para un club como el nuestro, que fue primero desde la primera fecha hasta la última, que hizo más puntos que nadie y que perdió dos partidos en el año. Estamos muy felices y orgullosos. Es una copa que faltaba, el fútbol argentino necesitaba tener de nuevo este torneo anual”.

Previo a ello, había explicado que “el Comité Ejecutivo ya venía planteando la idea": "A los equipos grandes les gusta más el torneo anual, es más competitivo para ellos, pero acá el fútbol es muy solidario y también tenemos los torneos cortos, donde todos nos podemos meter”.

“Estos últimos días tomó mucha fuerza y nos invitaron hoy a recibir el premio. Muy agradecidos al Chiqui Tapia, a Toviggino y a todo el Comité que nos vinieron con esta sorpresa. Estamos muy agradecidos y contentos”, concluyó.