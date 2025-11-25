IR A
Escándalo en un avión: expulsaron al Puma Rodríguez tras discutir con la tripulación

El cantante venezolano viajaba de Ecuador hasta Estados Unidos, lugar donde reside, pero antes que el vuelo despegue el artista debió bajarse del mismo.

El capitán de la embarcación le pidió a gritos al Puma Rodríguez que se baje del avión.

El capitán de la embarcación le pidió a gritos al Puma Rodríguez que se baje del avión.

José Luis “El Puma” Rodríguez vivió un momento de pura tensión y polémica arriba de un avión, tras un altercado con la tripulación de un vuelo cuando regresaba a Estados Unidos: lo expulsaron de la aeronave.

El hecho se volvió viral en las redes sociales luego que se publicara un video donde se lo ve al cantante venezolano arriba del vuelo de la empresa American Airlines, que partía de Ecuador rumbo a Miami. Según trascendió, la disputa comenzó cuando el artista intentaba grabar la situación con su celular, visiblemente molesto. En el mismo, intenta explicar su malestar antes de ser interrumpido por el capitán del vuelo.

No me siento bien y de parte de la tripulación no deberían estar acá. Deberían enseguida, no, no, no…”, se escucha al hombre de 82 años, que intentó explicar la situación, quien también estaba con su celular grabando, pero en ese momento fue interrumpido por el capitán.

“Por favor, desembarque de mi avión ahorita. No puede hacer filmación. Usted estaba muy (irrespetuoso) con nuestros tripulantes”, se lo escucha levantar la voz al capitán.

La versión del cantante fue que tuvo un “encontronazo” con una persona de la tripulación que no lo trató “bien”, y que intentó pedir disculpas en varias ocasiones. Sin embargo, el piloto tomó la decisión de expulsarlo del avión, alegando que el artista había sido "grosero" con el personal.

El “Puma” Rodríguez finalmente agarró su carry on y descendió del vuelo, mientras sus seguidores lamentaban el trato recibido por el artista internacional.

