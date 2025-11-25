IR A
Ángel de Brito presentó a la nueva angelita de LAM: quién es la famosa

El conductor del programa reveló el nombre de la panelista que se suma al equipo y podría ser la reemplazante de Yanina Latorre, quien ya contó que abandonará el programa.

De Brito presentó a Denise Dumas.

El conductor Ángel de Brito presentó a la nueva integrante del equipo de LAM de América y sorprendió: se sumó Denise Dumas y podría ser el reemplazo confirmado de Yanina Latorre, quien confirmó que se va a fin de año del ciclo de espectáculos.

“Bienvenida a nuestra nueva angelita. Por fin lo logramos”, indicó De Brito y poncharon a Dumas. Ella respondió con ironía: “Bienvenida con toda tu bondad”. Pero agregó, en otras palabras, que no piensa ser tímida.

Dumas contó que tiene de un viaje que la marcó en lo personal, ya que viajó con su marido. “Me fui sola con él después de trece años. Nos miramos y dijimos: ¿Quién eras vos?”. Ambos desconectaron en unas vacaciones lejos de sus hijos y familiares.

“Siempre viajamos con los chicos; somos ocho. Es como Mi pobre angelito. Manejo una van para diez personas con las valijas”, contó sobre su escena graciosa familiar para romper el hielo del programa.

Una de las teorías es que será la reemplazante de Latorre, pero no está confirmado porque no se sabe en qué momento del año se despedirá la panelista, hoy conductora de Sálvese quien pueda.

