Con trenzas y un estilo casual y urbano: el fabuloso look de Neymar

El delantero brasileño suele destacarse con sus outfits y marcar tendencia, y esta vez no fue la excepción. Sorprendió al volver a un peinado que no usaba hace varios meses.

Neymar sorprendió con un nuevo look.

  • Neymar se mostró en redes sociales con un estilo casual, urbano y deportivo.
  • El delantero brasileño usó una remera negra de manga corta y, para sumar contraste, unos shorts blancos.
  • Su peinado reforzó el look moderno y juvenil.
  • Usó unas trenzas ajustadas con abalorios plateados, similares a las que había lucido a mediados de año.

Por su talento y personalidad, Neymar es de esos jugadores que se destacan tanto adentro como afuera de la cancha. El delantero del Santos, que suele marcar tendencia con sus looks, llamó la atención al lucir un nuevo peinado con trenzas y un outfit de estilo casual y urbano.

El futbolista subió un video a sus redes sociales en el que usó un conjunto deportivo relajado y moderno. Eligió una remera negra, de manga corta y corte holgado, y la combinó con unos shorts blancos para crear contraste, aportando frescura y equilibrio visual al conjunto.

Pero lo que más sorprendió a sus seguidores fue el peinado, ya que volvió a un estilo que no usaba hace varios meses. Neymar lució unas trenzas muy ajustadas que se extienden por la parte superior de su cabeza y fluyen hacia la nuca, donde terminan en unos abalorios de color plateado, un toque moderno que encaja con su estilo urbano y juvenil.

El ultimátum de Ancelotti a Neymar

Neymar está atravesando un momento complicado en lo futbolístico. Su club, el Santos, llegó a la recta final del Brasileirao en zona de descenso, a lo que se suma que el delantero se quedó afuera de las últimas convocatorias de la Selección de Brasil. Ahora, el entrenador Carlo Ancelotti le dio un ultimátum.

Después de unos meses complicados en los que atravesó varias lesiones, el DT italiano no llamó a Neymar para los amistosos ante Senegal y Túnez que se jugaron en la fecha FIFA de noviembre. Sin embargo, no descartó incluirlo en la lista definitiva para la Copa del Mundo de 2026.

"Neymar está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial. Ahora tiene seis meses para llegar a la lista final. Nosotros le observaremos, como a otros, e intentaremos hacer la mejor convocatoria posible. Tiene seis meses para recuperarse. Podrá mostrar su calidad y también su condición física cuando empiece nuevamente el campeonato", afirmó en conferencia de prensa.

Pero la situación se complicó después de las palabras de Ancelotti: Neymar sufrió molestias en la rodilla durante toda la semana y se quedó afuera del partido de este lunes ante el Inter de Porto Alegre. Esta nueva lesión genera dudas sobre las chances reales que tiene de jugar el Mundial 2026.

