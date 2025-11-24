24 de noviembre de 2025 Inicio
Racing vs. River, por los octavos de final del Torneo Clausura: hora, formaciones y TV

La Academia y el Millonario irán en búsqueda del triunfo para quedarse con el título del torneo local, la única vía que les aseguraría la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Marcelo Gallardo recupera a Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, mientras que Gustavo Costas concentró a Santiago Sosa.

Racing recibirá a River desde las 19:15 en el Cilindro por los octavos de final del Torneo Clausura

Racing jugará este lunes en el Cilindro de Avellaneda, con su gente, ante River, por los octavos de final del Torneo Clausura, en busca de un triunfo que le permita tener la esperanza de ganar el título local, la única vía que les aseguraría la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Gallardo quiere preparar el equipo de la mejor manera para la temporada 2026.
La Academia llega a esta instancia en alza ya que ganó en seis de sus últimas nueve presentaciones y empató las tres restantes, lo que les permitió finalizar terceros en la Zona A con 25 puntos.

La victoria también significaría una especie de revancha de la derrota en los cuartos de final de Copa Argentina, en la que el Millonario lo eliminó gracias al triunfo 1 a 0 con gol de Maximiliano Salas, quien regresaría al estadio de Avellaneda después de la polémica salida a Núñez.

Para este choque, Gustavo Costas realizará varias modificaciones en comparación a la victoria frente a Newell´s: contará con el regreso de Santiago Sosa, quien utilizará una máscara para proteger su fractura en el hueso malar derecho.

Además, realizará otras modificaciones en el primer equipo: Nazareno Colombo regresaría en lugar de Marco Di Césare, Juan Ignacio Nardoni irá en lugar de Alan Forneris, Tomás Conechny ingresaría en lugar de Duván Vergara y Agustín Almendra lo hará por Bruno Zuculini.

Por su parte, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo atraviesa un flojo momento, ya que perdió 8 de sus últimos 12 partidos e incluso se complicó seriamente su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Por eso, su esperanza de estar en el torneo internacional para el año próximo es conquistar el título local, sin depender de nadie, aunque la última instancia sería si se consagran campeón Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors.

En lo que respecta el 11 titular, el Muñeco mantiene algunas dudas, aunque cuenta con a buena noticia por los regresos de Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, quienes podrían ir de arranque luego de dejar atrás sus respectivas molestias físicas.

En la mitad de la cancha, todavía no está decidido si el acompañante de Enzo Pérez en el eje será Juan Carlos Portillo o Kevin Castaño, ya que también está la duda de si jugará Giuliano Galoppo o Santiago Lencina, ya que Facundo Colidio todavía no se recuperó del todo de su lesión en el isquiotibial izquierdo.

Racing vs. River: hora y televisión

  • Hora: 19:15
  • Televisión: ESPN Premium
  • Estadio: Presidente Perón
  • Árbitro: Facundo Tello
  • VAR: Yamil Possi

Racing vs. River: probables formaciones

  • Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
  • River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo o Kevin Castaño; Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussiy Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
