25 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

¿Hincha por Boca?: qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

El Millonario despidió el año con otro fracaso, tras la eliminación en el Torneo Clausura a manos de Racing, pero todavía tiene chances de meterse en la máxima competencia continental.

Por
El Millonario no ganó nada en el 2025.

El Millonario no ganó nada en el 2025.

@LigaAFA
El triunfo de Lanús en Asunción fue festejado por varios equipos argentinos.
Te puede interesar:

River, Independiente y hasta Barracas Central también festejaron: por qué fue una buena noticia el título de Lanús

A pesar del horrible presente futbolístico de la institución de Núñez, todavía tiene chances de ingresar a la máxima competencia continental. El Millonario posee un único camino para acceder a la edición 2026 de la Copa Libertadores y no depende de sí mismo: le prende velas a tres equipos.

racing river
River perdió un partido insólito ante Racing en Avellaneda.

River perdió un partido insólito ante Racing en Avellaneda.

Al no poder ser campeón del Clausura, River conseguiría solamente un boleto para la fase previa del torneo internacional, ya que terminó en el cuarto puesto de la Tabla Anual (por ahora juega la Sudamericana). Deberá esperar que el campeón del actual torneo argentino sea Boca Juniors, Argentinos Juniors (se enfrentan en cuartos de final) o Lanús, tras su reciente consagración en la Copa Sudamericana.

Cabe aclarar, que de producirse el milagro de la clasificación, River ya no podrá entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Deberá arrancar desde la Fase 2 y, de avanzar, superar también la Fase 3, para ingresar definitivamente al certamen internacional. En esta instancia, Boca perdió este año con Alianza Lima y quedó eliminado a principios de este año.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

River perdió con Racing en Avellaneda.

River perdió 3-2 sobre el final contra Racing en un partidazo en Avellaneda y quedó eliminado del Clausura

El entrenador de River, el principal apuntado por los memes.

River, afuera de todo: los mejores memes de la derrota con Racing

Racing recibirá a River desde las 19:15 en el Cilindro por los octavos de final del Torneo Clausura

River y Racing se cruzan en un clásico caliente por los octavos de final del Clausura

Gallardo quiere preparar el equipo de la mejor manera para la temporada 2026.

Gallardo piensa en refuerzos: dos futbolistas que están en Europa y pueden volver a la Argentina

Se agregaron dos torneos nuevos para el 2026.

La AFA confirmó el nuevo formato de los torneos 2026: así se jugará el fútbol argentino

Franco Mastantuono recordó su etapa en River.

La chicana de Franco Mastantuono a Boca: "River le ha ganado mucho últimamente"

Rating Cero

Una imagen que captura la esencia pura de la pasión futbolera.

Video: la emoción de Guillermo Francella por el triunfo agónico de Racing frente a River

Alfano se metió en medio de la eterna pelea entre Wanda y la China.
play

Graciela Alfano defendió a la China Suárez y fulminó a Wanda Nara: "No le creo"

Damián Betular / Sofi Martínez

Tensión en "MasterChef Celebrity": el picante cruce que tuvieron Sofi Martínez y Damián Betular

James Chambers nació en Somerton, cerca de Montego Bay, en 1944.
play

A los 81 años, murió Jimmy Cliff, una leyenda del reggae

Charles vuelve a la acción en una misión universitaria repleta de giros.
play

Netflix: nuevos capítulos de una serie de comedia que le encanta a todos

El perfume reúne notas frutales, florales y amaderada.

Este es el perfume favorito de Zaira Nara: cuánto sale

últimas noticias

Diputados comienza el debate por el acuerdo comercial con Estados Unidos

Diputados comienza el debate por el acuerdo comercial con Estados Unidos

Hace 1 hora
El entrenador de River, el principal apuntado por los memes.

River, afuera de todo: los mejores memes de la derrota con Racing

Hace 1 hora
play

Milani, sobre la designación de Presti: "Tiene que pedir el retiro por una cuestión moral"

Hace 1 hora
El Millonario no ganó nada en el 2025.

¿Hincha por Boca?: qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Hace 1 hora
Una imagen que captura la esencia pura de la pasión futbolera.

Video: la emoción de Guillermo Francella por el triunfo agónico de Racing frente a River

Hace 2 horas