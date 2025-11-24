¿Hincha por Boca?: qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 El Millonario despidió el año con otro fracaso, tras la eliminación en el Torneo Clausura a manos de Racing, pero todavía tiene chances de meterse en la máxima competencia continental. Por







El Millonario no ganó nada en el 2025. @LigaAFA

El peor año futbolístico de River terminó con la derrota frente a Racing por 3-2, en los octavos de final del Torneo Clausura. El equipo de Marcelo Gallardo no consiguió ningún campeonato de los seis que disputó en 2025, y desde la vuelta del entrenador más ganador en la historia del clubes al frente del equipo, no levantó trofeo alguno. Ahora, el Millonario reza por un resultado para clasificar a la Copa Libertadores 2026.

A pesar del horrible presente futbolístico de la institución de Núñez, todavía tiene chances de ingresar a la máxima competencia continental. El Millonario posee un único camino para acceder a la edición 2026 de la Copa Libertadores y no depende de sí mismo: le prende velas a tres equipos.

racing river River perdió un partido insólito ante Racing en Avellaneda. Al no poder ser campeón del Clausura, River conseguiría solamente un boleto para la fase previa del torneo internacional, ya que terminó en el cuarto puesto de la Tabla Anual (por ahora juega la Sudamericana). Deberá esperar que el campeón del actual torneo argentino sea Boca Juniors, Argentinos Juniors (se enfrentan en cuartos de final) o Lanús, tras su reciente consagración en la Copa Sudamericana.