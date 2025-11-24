¿Hincha por Boca?: qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

A pesar del horrible presente futbolístico de la institución de Núñez, todavía tiene chances de ingresar a la máxima competencia continental. El Millonario posee un único camino para acceder a la edición 2026 de la Copa Libertadores y no depende de sí mismo: le prende velas a tres equipos.
Al no poder ser campeón del Clausura, River conseguiría solamente un boleto para la fase previa del torneo internacional, ya que terminó en el cuarto puesto de la Tabla Anual (por ahora juega la Sudamericana). Deberá esperar que el campeón del actual torneo argentino sea Boca Juniors,Argentinos Juniors (se enfrentan en cuartos de final) oLanús, tras su reciente consagración en la Copa Sudamericana.
Cabe aclarar, que de producirse el milagro de la clasificación, River ya no podrá entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Deberá arrancar desde la Fase 2 y, de avanzar, superar también la Fase 3, para ingresar definitivamente al certamen internacional. En esta instancia, Boca perdió este año con Alianza Lima y quedó eliminado a principios de este año.