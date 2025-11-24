24 de noviembre de 2025 Inicio
El mensaje de Juan Sebastián Verón a la AFA tras el pasillo de espaldas: "A Estudiantes nadie lo llevará por delante"

Luego de que sus jugadores repudiaran el título otorgado a Rosario Central por finalizar en la primera posición de la tabla anual en la temporada 2025, el presidente pincharrata publicó palabras de uno de sus antecesores, Mariano Mangano, en un tiro por elevación a la conducción del fútbol argentino.

Estudiantes y una fría recepción a Rosario Central tras el título otorgado por la AFA.

Estudiantes y una fría recepción a Rosario Central tras el título otorgado por la AFA.

Racing recibirá a River desde las 19:15 en el Cilindro por los octavos de final del Torneo Clausura
River y Racing se cruzan en un clásico caliente por los octavos de final del Clausura

Desde Viamonte habían pedido al Pincha que se realizara el pasillo de reconocimiento al equipo rosarino en la previa del partido que se jugó este domingo entre ambos por los octavos de final del torneo Clausura, una solicitud cargada de polémica debido al rechazo de gran parte de la comunidad futbolística a la decisión de Claudio "Chiqui" Tapia de dar el trofeo a los canallas.

Por eso, cuando Ángel Di María encabezó a los futbolistas de Central que ingresaron al campo de juego del estadio Gigante de Arroyito, los titulares de Estudiantes se dieron vuelta con las manos hacia atrás, en señal de rechazo del título del conjunto santafesino.

En tanto, previamente Estudiantes había advertido en X que no se realizó ninguna votación para que la AFA le entregue el trofeo a Rosario Central: "El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025".

Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y hombre de poder del círculo de Tapia, respondió la publicación y cargó contra Verón, aunque sin mencionarlo: "Sir Sir Sir!! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus dirigentes".

"Dale miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del fútbol argentino, que te hizo ser quien sos!! Pecho frío!! Me olvidaba, sí se votó, por unanimidad con tu club presente en su vicepresidente. En fin...", aseveró.

El mensaje de Juan Sebastián Verón a la AFA tras el pasillo de espaldas: "A Estudiantes nadie lo llevará por delante"

Tras el partido, Verón publicó en sus redes sociales la imagen de una cita de Mariano Mangano, empresario de la construcción y presidente de Estudiantes entre 1960 y 1970, una era dorada en la que el Pincha cosechó el Campeonato Metropolitano 1967, las Copas Libertadores 1968, 1969 y 1970, la Copa Intercontinental 1968 y la Copa Interamericana 1969 de la mano de Osvaldo Zubeldía.

"Y estoy plenamente seguro que a Estudiantes nadie lo llevará por delante en ningún terreno. Nada ni nadie torcerá los rumbos de una entidad bien nacida, porque hizo del bien las normas de sus proyecciones deportivas, sociales y culturales, tal es la calidad de su historia y de la rica filosofía que le imprimieron sus fundadores. Estudiantes de La Plata permanecerá fiel a la mística casi religiosa de su destino imponderable. Este es nuestro testimonio de campeones", reza el texto en un mensaje (no tan) indirecto a la AFA.

Estudiantes y una fría recepción a Rosario Central tras el título otorgado por la AFA.

