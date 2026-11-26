La Mística, presente: los campeones de Estudiantes que acompañarán al plantel en la final de la Copa Libertadores Una delegación de glorias históricas del Pincha viajará a Montevideo para la definición ante Palmeiras, con Mariano Andújar y Mauro Boselli encabezando la entrada del trofeo al Estadio Centenario. Por Agregar C5N en









Varios de los campeones de la Copa Libertadores de América 2009 estarán presentes en Montevideo. Fotobaires

Estudiantes de La Plata se prepara para disputar una nueva definición histórica cuando este sábado enfrente a Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo por la final de la Copa Libertadores. En busca de conquistar su quinta estrella continental, el Pincha confirmó la nómina oficial de exfutbolistas y glorias del club que integrarán la delegación oficial para acompañar al plantel profesional comandado por Alexander Medina.

El momento de mayor carga emotiva en la antesala del encuentro estará protagonizado por Mariano Andújar y Mauro Boselli, figuras centrales de la consagración en la edición de 2009 ante Cruzeiro. Ambos referentes del recordado equipo conducido por Alejandro Sabella serán los encargados de ingresar con el trofeo continental al campo de juego, reeditando el recuerdo del icónico cabezazo de Boselli en Belo Horizonte y las atajadas decisivas de Andújar que permitieron levantar la cuarta copa de la institución.

Mauro Boselli y Mariano Andújar, dos héroes de Belo Horizonte llevarán el trofeo en la previa de la final. La comitiva de los héroes de 2009 reunirá a referentes de aquel plantel como Enzo Pérez, Leandro Desábato, Rodrigo Braña y Gastón Fernández, junto a integrantes del cuerpo técnico de Sabella como Claudio Gugnali, Julián Camino y Pablo Blanco. Asimismo, dirá presente Damián Albil, arquero suplente en aquella gesta que más tarde formó parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la Selección Argentina durante la obtención del Mundial de Qatar 2022.

La convocatoria impulsada por la institución no se limita a la última conquista continental, sino que abarca a glorias de diversas épocas doradas. Entre los invitados destacan Gabriel "Bambi" Flores y Carlos Pachamé, símbolos del tricampeonato de América (1968, 1969 y 1970) y de la Copa Intercontinental, además de Abel Herrera, multicampeón nacional con el León en el Metropolitano 1982 y el Nacional 1983.

Con esta comitiva, Estudiantes busca generar un puente de memoria y mística entre las leyendas que hicieron historia en el club y el plantel actual. En una cita crucial en tierras uruguayas, los futbolistas del Pincha buscarán apoyarse en el respaldo simbólico de sus ídolos para volver a llevar a la institución a lo más alto de América.